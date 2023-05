Aerosmith hará una gira despedida tras 50 años de carrera

Además, en Twitter, y en compañía de un flyer con las fechas del tour, los miembros de la banda liderada por Steven Tyler añadieron: "Después de 50 años, 10 giras mundiales y tocar para más de 100 millones de fanáticos, es hora de un último intento".

image.png

También el concierto en Boston, la ciudad donde tuvieron sus primeros pasos, el cual está pautado para la víspera de Año Nuevo, ofreciendo un toque especial a la ocasión. De todas maneras, es preciso marcar que el tour no tiene fechas previstas para Europa o Latinoamérica, al menos por el momento.

Hasta ahora, se conoce que la banda norteamericana The Black Crowes (integrada por el guitarrista argentino Nico Bereciartua, hijo de Vitico el bajista de Riff) será la responsable de inaugurar cada función y que las entradas para los shows estarán a la venta a partir de la mañana del próximo viernes 5 de mayo.

Es preciso marcar que el anuncio de despedida tuvo lugar después de que Steven Tyler, líder del grupo, afrontará una demanda por abuso sexual proveniente de un supuesto vínculo que habría tenido con una menor de edad en la década de 1970.

image.png

En Los Ángeles, se presentó una denuncia por parte de Julia Holcomb, en la que se acusa al músico de haber "coaccionado" y "persuadido" a la joven para que considerara el abuso como una relación amorosa romántica. Siguiendo lo manifestado por Holcomb, ella y el músico han mantenido una relación durante tres años, cuando ella tenía 16 años y él 25 años.

La mujer sostiene que se conocieron tras un concierto de Aerostmith en Portland, Oregón, en 1973 y respaldó su versión citando memorias del libro autobiográfico de Tyler, quien relató allí que años atrás estuvo a punto de casarse con una "novia adolescente" cuyos padres debieron otorgarle la custodia de la menor para no ser arrestado.

Repaso por su historia

Aerosmith es un ícono del rock norteamericano que nació en 1970 en Boston, compuesto por Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford, para aquel momento, ya todos habían tenido sus respectivas experiencias en distintas bandas y tenían algunos años de trayectoria en la escena musical.

En sus años iniciales, la banda se esforzó por hacerse un nombre tocando en todos los eventos disponibles, sin despreciar ninguna oportunidad de presentarse ante la audiencia. A medida que el tiempo pasó, el reconocimiento del grupo creció, y en 1973 lanzaron su primer álbum, "Aerosmith".

image.png

Luego del éxito del comienzo, fundamentalmente de la mano de la canción Dream On, el grupo logró abrirse camino a la fama y llevaron adelante su primera gira oficial. Pasado el tiempo, consiguieron publicar su segundo disco, Get Your Wings, con el que obtuvieron su primer Disco de Platino.

Posteriormente, en 1975, se lanzó "Toys in The Attic", uno de los álbumes más exitosos de la banda. Incluyó canciones famosas como "Walk This Way" y "No More No More", que les valió a los músicos su primer Disco de Oro, con más de cuatro millones de copias vendidas.

En los años siguientes, Aerosmith siguió cosechando éxitos con sus álbumes "Rocks" (1976) y "Draw The Line" (1977). Sin embargo, en este punto, los miembros de la banda llevaban un estilo de vida caracterizado por el uso excesivo de drogas y alcohol.

image.png

Tras tres años sin estrenar material, la banda volvió con Rock In a Hard Place en 1988 y Permanent Vacation en 1989, poniendo de manifiesto que todavía tenían mucho para ofrecer como referentes del rock y juntando éxito tras éxito hasta 2012, cuando dieron a conocer su último álbum Music from Another Dimension!.

Luego, en 2017, la banda informó su separación de la mano de una gira de despedida, aunque no han cumplido con lo expresado hasta este año, donde anunciaron nuevamente el fin de la carrera del grupo con un conjunto de conciertos para darle el último adiós a sus fans.