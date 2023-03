Alexis Mac Allister llevó a su novia a la fiesta: los detalles. 

Sin embargo, fue Juariu quien afinó el ojo al ver las publicaciones de los presentes en el predio de la AFA y dio detalles de lo que se encontró al ver los videos de los futbolistas, que mostraron bastante del festejo íntimo.

La especialista en las redes de los famosos se dio cuenta que en uno de los videos de la noche, Mac Allister aparece a los besos con su nueva novia y lo expuso al compartir la captura en su cuenta de Instagram, en la que aparece el volante besando a una joven rubia, que cumple con las características físicas de Ailén Cova.

Confirmado Mac Allister aparece a los besos con su nueva novia. Twitter

“Y aquí, Mac Allister chapando con la nueva novia, que era la amiga”, exclamó Vicky Braier dando algunos de los detalles que se conocieron tras la separación de Alexis de Camila Mayan y su romance con su amiga.

La influencer además, compartió la foto en cuestión que mostraba al futbolista muy acaramelado con Ailén en la fiesta de la Selección, que contó con varias figuras como Antonela Roccuzzo, Tini Stoessel y Oriana Sabatini, entre otras personalidades.

Alexis Mac Allister y su charla con Lionel Scaloni

El mediocampista de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister dio una entrevista en los últimos días en la cual recordó como fueron sus primeros días en la Selección Argentina y habló de una de las primeras charlas que tuvo con Lionel Scaloni.

Mac Allister explicó que “mi primer recuerdo de la Selección no es muy bueno... Hablando sobre esa fecha de Eliminatoria (primera jornada rumbo a Qatar 2022), llego a la Argentina, era el arranque de la Eliminatoria, nos tocó con Ecuador de local y con Bolivia de visitante”.

Continuando con su relato, el volante indicó que “cuando llega el partido de Ecuador, un día antes me agarra Leo Scaloni y me dice que iba a tener la posibilidad de jugar de titular, que me veía muy bien y que quería que juegue de titular antes del último entrenamiento”.

Y agregó que “pasó el entrenamiento, llegó el día del partido y Alexis afuera. En ese momento fue un poco de frustración, después fuimos a Bolivia y me tocó ir al banco. Después de un tiempo tuve la oportunidad de hablar con él y me dijo que si bien me había dicho antes que me quería poner de titular en el entrenamiento no me había visto bien, pensaba que no estaba de la mejor manera y terminó dejándome afuera”.

Además Alexis señaló que “yo siempre resalté más que nada lo humano. En esta profesión decir la verdad es algo muy importante y como conté antes él se acercó a mí y tuvo los huevos para decirme la verdad y que no estaba bien en ese momento”.