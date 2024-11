Alexis Mac Allister se refirió a su separación de Camila Mayan

Farándula. Alexis Mac Allister y su ex novia llegaron a un acuerdo

Aunque el jugador suele ser reservado respecto a su vida personal, en esta ocasión accedió a una entrevista con Oliver , el periodista del programa que presenta Karina Mazzocco . “ Ella eligió su camino, y yo el mío”, expresó de manera directa, dejando claro que la decisión de terminar la relación fue final y que ambos han seguido con sus vidas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre las razones detrás de la separación, limitándose a declarar: “Está todo en la Justicia”.

El futbolista de la Selección Argentina se refirió a la escandalosa ruptura de su expareja.

Durante la charla, el periodista le mencionó ciertos comentarios negativos que Cami Mayan había hecho sobre su relación, como las acusaciones de deslealtad y los rumores que han circulado en la prensa. A lo que Mac Allister contestó: “Es normal... una separación”, admitiendo que es común que se originen diversas versiones cuando una relación termina. “Ella tomó la decisión de salir a hablar y hacer cosas”, manifestó.

Más tarde, el periodista le preguntó si se sentía conforme con su elección y con la manera en que terminó la relación, a lo que el futbolista respondió de inmediato: “Yo sé cómo fueron las cosas, y por eso estoy muy tranquilo”. Con esta respuesta, Mac Allister dio a entender que, aunque existan versiones contrarias, él está convencido de su decisión.

Nueva vida junto a Ailén Cova en Inglaterra

Lejos de los rumores, Alexis Mac Allister ha comenzado una nueva etapa en su vida en Inglaterra junto a su actual pareja, Ailén Cova. En su vida privada, ambos se sienten plenos disfrutando de su relación mientras el futbolista se adapta a la Premier League. "Estamos muy bien, felices de compartir la vida", expresó Mac Allister, resaltando este período como uno de crecimiento y estabilidad emocional. Aunque prefirió no entrar en detalles sobre el futuro de su relación, hizo hincapié en lo satisfechos que están viviendo juntos en un entorno tan exigente como el inglés.

Posteriormente, Mac Allister habló brevemente sobre la reciente ruptura entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Aunque evitó entrar en detalles sobre la vida personal de su compañero, expresó claramente su opinión acerca de la relevancia de la familia. “Son cosas muy personales, solamente... no voy a meterme en nada de esas cosas”. Sin embargo, agregó que “en estos temas lo más importante es poner siempre la familia adelante de todo”.

La separación de Alexis Mac Allister de su pareja Cami Mayan fue un escándalo desde que ocurrió.

Qué contó Cami Mayan de su ruptura de Alexis Mac Allister

Aunque al principio Cami Mayan optó por no compartir detalles sobre su separación con Alexis Mac Allister, fue durante su debut como panelista en Patria y Familia en Luzu TV que finalmente decidió abordar el tema públicamente.

“La separación fue en persona, no por whatsapp o por teléfono. Soy dejada básicamente... Él se tenía que volver allá (porque estaban en Argentina de vacaciones) como a reincorporarse a su equipo, entonces nada, ya era casi fin de año y fue medio raro porque yo no estaba en mi casa con todas las cosas y me tuve que plantear qué hago... Yo tenía a mi perro en Inglaterra”, reveló la influencer.

El futbolista del Liverpool de Inglaterra se refirió por primera vez a la ruptura con su expareja.

“Él me dice ¿vas a buscar tus cosas o te las mando? Y le dije que tenía que procesar lo que estaba sucediendo. Le aseguré: Voy a ir, es mi casa. Tengo que traerme mis cosas y ver qué onda, saludar a la gente, ver qué hago... Era plantearme qué hago con todo esto que soy yo. Así que obviamente que fui para allá y estuve un tiempo ahí, tipo, un mes que aproveché. Vivimos juntos en esa casa, yo cocinaba como siempre y a lo mejor comíamos juntos. Pero estaba sola”.