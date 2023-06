Farándula.. Alexis Mac Allister y su ex novia llegaron a un acuerdo

Recientemente, la joven influencer decidió romper su silencio y calificó lo sucedido como una "traición" por parte de su ex pareja. Además, se produjo un emotivo reencuentro con Kim, la perra que compartía con el futbolista y que no había visto desde hace cuatro meses.

image.png

Ante todo el revuelo generado, Yanina Latorre volvió a abordar el tema en su programa LAM (América, a las 20) y ofreció información exclusiva sobre la impactante separación que sacudió al equipo nacional luego del Mundial de Qatar.

"Ayer (por el lunes) ella recibió el perrito que tenían en (Brighton) Inglaterra. Se lo mandó porque era uno de los puntos en los que no se ponían de acuerdo”, señaló la panelista respecto al arribo de Kim a Buenos Aires.

Y enseguida añadió: "Hasta ahora, creo que logró el departamento y el auto, pero no está tan fácil que le dé lo que le corresponde por todo el tiempo que ella vivió afuera y por el concubinato".

image.png

A su vez, en otra parte del programa, la periodista destacó que Camila "le aguantó los trapos" y "lo acompañó" cuando él jugaba en un "equipo chico" y "todavía no era nadie".

"No tenía un mango, pero el tipo salió campeón del mundo, la dejó acá y se fue con la otra. Ese fue el sufrimiento de ella", dijo Yanina, quien al sacar a la luz la noticia de la separación detalló que Camila había partido rumbo a Inglaterra con el fin de buscar sus pertenencias y Alexis se había comprometido a pagarle un alquiler en Buenos Aires por sesenta días.

"Otra cosa (Mayan) no le puede reclamar porque aparte él se lo blanqueó y le dijo 'no quiero estar más con vos', no es que la venía corneando", continuó diciendo la angelita.

Además, Latorre recordó el día en que caminando por un shopping conoció a la joven influencer. En tanto contó cómo ella lleva adelante este duro proceso en su vida.

image.png

"La vi bien, pero no quiere hablar ni contestar por privado. Pero creo que está bastante tranquila", comentó la periodista, y puntualizó: "No creo que vuelvan bajo ningún punto de vista".

"Lo que sí noté es que a él, a pesar de que es campeón del mundo, un ídolo, un crack, lo cancelaron bastante en Twitter, y eso no pasaba. Antes, al jugador de fútbol top, groso, le perdonaban todo", acotó. A lo que Ángel de Brito sumó: "Antes era sólo contra ella (por la mujer, en este caso Ailén), ahora los dos juntos".

El reencuentro de Camila Mayan y su perra Kim

En las últimas horas, Camila Mayan compartió en sus plataformas sociales imágenes del emocionante reencuentro con su adorada compañera canina, Kim, quien había vivido con ella y Alexis en Inglaterra y los había acompañado a lo largo de todos los años que vivieron juntos allí.

image.png

Además, este martes, la joven diseñadora publicó un video de su fiel mascota descansando en el sofá de su apartamento con el siguiente mensaje:"Dice que gracias a todos los que se pusieron contentos por su llegada".