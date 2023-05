La ex de Mac Allister, Camila Mayan, rompió el silencio

Al paso de cuatro meses, Camila decidió salir a hablar y romper el hermetismo. Y lo hizo en Intrusos, donde detalló que su separación “es un proceso muy largo”. “Justo me estoy mudando y tengo un quilombo porque tengo cajas por todos lados y es un desastre. Creo que me adapto a todo” , señaló.

image.png

Camila manifestó su sorpresa respecto a todo el revuelo público que se generó tras el fin de su relación con Mac Allister. “Fue todo muy raro y difícil. No me esperaba llegar y de pronto ver noticias sobre mí, fue muy loco y fuerte”, señaló, y añadió que muchas seguidoras le escriben asegurando su identificación con ella.

“Hay que pasarlo y no queda otra. Es un proceso que tarda. Me pasa que tengo mis días, pero creo que se puede estar bien o no estar bien al mismo tiempo, es muy loco. Creo que es así”, expresó la joven, con la intención de reflejar que ya logró asimilar todo lo que le ha sucedido en los últimos meses.

image.png

“Todo es difícil y no me voy a meter en detalles. Me sorprendo bastante de todo lo que voy pasando. No soy una persona que se queda tirada y con la familia de él está todo bien”, sumó Camila Mayan, acerca de los cinco años de relación que tuvo con Mac Allister