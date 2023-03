Quién es Ailén Cova, la nueva novia de Alexis Mac Allister. 

Ailén ya viajó a Inglaterra para mudarse con él, mientras su ex novia se instaló en Buenos Aires para continuar con su carrera como influencer, que comenzó mostrando como se arreglaba antes de los partidos.

Cova cerró sus redes sociales tras el escándalo, pero se pudieron conocer algunas cosas de la joven. Por ejemplo, que es Licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil egresada de la Universidad Argentina De La Empresa (UADE), conoció a Alexis Mac Allister cuando ambos eran muy jovencitos y con el tiempo se habían convertido en grandes amigos.

Ailén es hija de Gustavo Cova y de Andrea Correa, se desempeña como creadora de contenido para redes sociales y en el pasado trabajó como vendedora en locales de indumentaria. Además, sabe hablar tanto inglés como portugués.

Redes sociales Ailén Cova es Licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil. Twitter

“Nos sorprendió a todos porque a Ailén la conocemos desde que es muy chica”, dijo en Intrusos la mamá del deportista, Silvina Riela, en una nota en la que negó tener problemas con la chica y aseguró que ella no estaba al tanto de los sentimientos de su hijo.

“A mí tampoco me contó que estaba con Ailén, me sorprendió, la conocemos desde muy chica, no tuve contacto con ella, pero tengo la mejor, yo camino por Villa del Parque y conozco a todos”, señaló además.

Qué dijo la ex novia de Alexis Mac Allister tras la separación

Yanina Latorre en LAM contó que “Ailén Cova no es la mejor amiga de ella, es la mejor amiga de él, y hay fotos de varios encuentros y momentos compartidos”, a lo que Estefi Berardi detalló que “el ex novio de Ailén no lo puede creer. Eran un grupo unido y lo que dicen ahora es que se la lleva a vivir a Inglaterra”.

“Ella nunca sospechó nada, y lo que dicen sobre las propiedades es mentira, ella no tienen ninguna intención de hacer quilombo”, dijo y añadió que “está muy triste porque es el amor de su vida”.

“Fue después de la gloria, y ella me dijo ahora que lo pienso el estaba frío durante el mundial, distante, pero no lo quería molestar por este tema del mundial”, cerró Yanina y reveló que de algún modo asesoró con respecto a sus derechos dado que pasó muchos años en Europa junto al futbolista.