Alina Moine se habría separado de Marcelo Gallardo

Alina Moine terminó la relación con Marcelo Gallardo

La panelista Luli Fernández dio la primicia de la separación entre Alina Moine y Marcelo Gallardo en donde dijo que “con respecto al vínculo entre Marcelo Gallardo y su ex esposa, Geraldine La Rosa, no voy a decir el nombre de la persona que me lo contó, porque es íntima de él, pero me dijo que la situación entre ellos sigue exactamente igual. El matrimonio está deshecho. No están divorciados todavía, pero ellos están separados”.