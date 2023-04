Analizaron temas de Sebastián Yatra y Aitana que confirman el romance

El año pasado, Aitana y Sebastián Yatra habían grabado un video con la canción "Las dudas". En su letra, hay varias partes que llaman la atención: "Entiendo que te confundas, no tiene mucho sentido. Dejar algo que es seguro por algo incierto conmigo. No quiero hacerte decidir, pero es jodido. Me rompería el corazón quedarnos de amigos", es una de ellas, y justo la canta Aitana.

Otro tramo de la letra indica: "Las dudas nos hicieron presos y yo loco por darte el beso que nos dé la solución".

El reciente tema de Aitana llamada "Los ángeles" se ha colocado en el centro de la escena, ya que sus seguidores hallaron en ella más evidencias que respaldaban la teoría de su romance con Sebastián Yatra. La letra de la canción, cargada de emociones y con metáforas sugerentes, resonaba con la supuesta relación entre la artista española y el reconocido cantante colombiano.

El tema inicia de esta forma: "Mientras no sabían yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías". Y sigue: "Y estas ganas no se van. Cuanto más me comes, más me gusta. No me importa qué dirán. Si a ti no te asusta, no me asusta"

Finalmente, también dice: "No importa que sea a escondidas, se vive solo una vida. Porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía"

Las fotos de Aitana y Sebastián Yatra por las calles de Londres

Desde el comienzo del año, los rumores de un posible romance entre Aitana y Sebastián Yatra ya estaban en boca de todos. Los cantantes fueron vistos paseando por las pintorescas calles de Londres junto a Lola Indigo y otros amigos, y compartieron este momento en sus redes sociales, lo que generó un verdadero revuelo en las redes sociales. Estos rumores cobraron aún más fuerza debido a que Aitana había anunciado recientemente su separación del actor Miguel Bernardeu, su ex pareja.

Aitana y Sebastián Yatra se conocieron durante su participación en el programa de televisión "Operación Triunfo", donde forjaron una amistad sólida que se mantuvo a lo largo del tiempo. Sin embargo, según los rumores que circulaban en Twitter, la exitosa canción de Sebastián Yatra titulada "Cristina" -la cual interpreta junto a su ex novia Tini Stoessel- contenía frases enigmáticas que podrían estar relacionadas con Aitana.

En particular, se especulaba que las letras "Esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada. Sin ti no hay nada..." podrían tener una conexión con la cantante española. Esto avivó aún más la intriga y el misterio en torno a la relación entre Aitana y Sebastián Yatra, generando un sinfín de especulaciones y teorías en las redes sociales.