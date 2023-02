"Argentina, 1985" ganó el Goya a Mejor Película Iberoamericana 

“Vamos a hablar en honor de nuestro director, Santiago Mitre, nuestro protagonista, Ricardo Darín, y toda la gente que hizo posible Argentina, 1985″, comentó el actor sobre el ansiado premio. Sin ocultar su nerviosismo, se mostró orgulloso por la llegada que tuvo la producción nacional.

https://twitter.com/PremiosGoya/status/1624533551415717890 #Goya2023 a Mejor Película Iberoamericana → Argentina, 1985, de Santiago Mitre (Argentina) pic.twitter.com/ncX9bBLk1r — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

En ese sentido, Lanzani se refirió al impacto del film en diversos países: “Vimos cómo una historia tan argentina fue valorada por diferentes públicos que pasa por situaciones tan particulares y son tan distintas y tan parecidas a la vez. Esas mismas heridas nos hermanan a todos. La única manera de luchar contra eso es con la Justicia”.

Por su parte, Agustina Llambi-Campbell tuvo unas lindas palabras de agradecimiento: “Quiero dedicarle a todo nuestro elenco y equipo técnico, y también quiero compartirlo con nuestros colegas del resto de las películas nominadas y con todos los productores y productoras de Latinoamérica”. “Yo quiero agradecerle a Leo Messi que nos hizo muy felices a todos los argentinos”, cerró Posternak.

“Argentina, 1985″ es una de las nominadas a mejor película extranjera en los Premios Oscar

Argentina, 1985 quedó nominada a los Premios Oscar 2023 en la categoría mejor film internacional. Es la octava vez que un film argentino logra esa distinción y, si gana, será la tercera vez que ocurra en la historia del cine de nuestro país. Sus predecesoras fueron La historia oficial y El secreto de sus ojos.

Ricardo Darín se mostró muy emocionado tras la nominación de Argentina, 1985 a los Premios Oscar 2023. En una entrevista televisiva, el actor contó que si bien intentó mantener la calma luego de enterarse de que el film de Santiago Mitre había sido preseleccionado para llevarse el galardón, no pudo contener la ansiedad. “Te querés hacer el canchero, y no te subís a la ansiedad y a darte manija, hasta que te dicen que lo están transmitiendo por TV. Ahí nos enganchamos”, aseguró el actor que encarna a Julio César Strassera.

Entre las películas que quedaron nominadas a mejor film figuran Sin novedad en el frente, The Banshees of Inisherin, Elvis, Avatar: The Way of Water, Todo en todas partes al mismo tiempo, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness y Ellas hablan.

La ceremonia de los premios Oscar se llevará a cabo el domingo 12 de marzo, en su sede histórica en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. La gala estará conducida por el presentador, humorista y actor Jimmy Kimmel.