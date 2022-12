"Argentina, 1985", preseleccionada como "Mejor Film Internacional" 

Las otras producciones que aún tienen chances son Corsage (Austria), Close (Bélgica), Retorno a Seúl (Camboya), Holy Spider, Saint Omer, Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo: Falsa crónica de una verdad a medias (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Paquistán), EO (Polonia), Decision to Leave (Corea del sur) y Cairo Conspiracy (Suecia).