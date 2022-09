Calu Rivero habló de su relación tras el embarazo

image.png

Este martes, la actriz habló por primera vez públicamente del embarazo. Y lo hizo puntalmente en LAM, donde se había dado a conocer la información, por medio de una nota con el cronista Alejandro Castelo, que la felicitó por la buena nueva y le hizo notar la sorpresa que había provocado su vínculo con el hijo del expresidente. “Yo no ando contando los besos, las cosas. Parece que si no hablás en las redes no existe. De hecho, cuando estuve sin redes era ‘¿dónde estás? ¿Qué te pasó? Y no me había pasado nada, estaba viviéndola bárbaro, solo que no lo contaba”, reflexionó.