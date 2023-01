Farándula.. Camila Homs, ex de De Paul, se separó de su último novio

La noticia fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen de la siguiente manera: “Quiero contarte que hay una nueva separación en el mundo del espectáculo en medio de rumores que así lo decían; Se trata de Camila Homs y Charly Benvenuto que han decidido separarse en buenos términos aunque todavía no saben si será definitivo ”.

En esa línea, el periodista detalló que lo que le informaron fue que Camila Homs ya no conectaba con su novio como antes, que se encontraban en momentos distintos, motivo por el cual tomaron la decisión de separarse un tiempo.

"Las cosas no iban bien y había diferencias. Ustedes me habían vuelto loco a preguntas el fin de semana pasado cuando no se lo vio a Charly en el cumpleaños de Francesca, la hija en común de Camila con Rodrigo De Paul”, indicó Juan Etchegoyen.

image.png

“La separación la tengo confirmada, le escribí a Camila pero todavía no me contestó, desde la familia me dicen que es así como te lo estoy contando”, culminó el periodista.

Cabe destacar que este nuevo período de soltera que comenzará a vivir Camila Homs viene en medio de todo el conflicto generado tras la separación de su anterior novio, Rodrigo De Paul, el futbolista campeón del mundo que ahora está saliendo con Tini Stoessel.

image.png

En las últimas semanas tanto el jugador como la propia Homs fueron tapas de diferentes sitios de noticias por las acusaciones cruzadas, que involucraban incluso hasta al padre de la modelo. El vínculo no terminó de la mejor manera, motivo por el cual la justicia debió interceder para solucionar los conflictos.