Carmen Barbieri habló sobre la separación de Fede Bal. 

Carmen destacó que “yo hablé con mi hijo cuando saltó todo esto. Me quedé hasta las tres de la mañana y por eso quedé muda. Llevo días llorando. Yo le dije las cosas que pienso, que opino. Le di mi parecer, pero él es un hombre y me contesta a su manera”.

Y agregó que “es su vida, lo sé. Yo lo eduqué para que respete a las mujeres, y lo hace, pero tiene un problema y es que es infiel. Tiene que parar, estar un tiempo solo y ver cómo sigue la cosa. Yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando, con la infidelidad”.

Además, Barbieri volvió a insistir en que Fede no siempre se tomó bien las críticas y comentarios que recibió por parte de Carmen donde indicó que “no está de acuerdo con lo que le digo. Yo quería que la pareja siguiera. Yo quería a esta pareja y quiero mucho a Sofía. Estoy muy desilusionada”.

También contó que las conversaciones que mantiene con su hijo “no terminan bien”, y que el actor le “pide tiempo”. Por su parte, explicó que eligió no comunicarse con Sofía Aldrey, pese a que la quiere mucho por el vínculo que formaron durante el tiempo que fueron familia, porque -sostiene Carmen- es ella quien filtra información a la prensa. “No quiero estar en boca de todos y que cuente lo que yo le pueda llegar a decir. Por eso no la llamé. Estoy muy triste por ella y por esta relación”.

Barbieri concluyó con que “tiene razón Fede. No tengo que opinar, no me meto en su vida privada, pero tengo un programa de actualidad y no puedo dejar de opinar de lo que habla todo el mundo. Estoy muy triste. Tengo días que estoy mejor. Hoy estoy con tristeza, y es normal”.

Carmen Barbieri cuestionó a Estefi Berardi: qué pasó

Carmen Barbierienfrentó en vivo a Estefi Berardi por haber tratado de mala a Sofía Aldrey. La conductoradefendió a la ex pareja de su hijo Fede Bal al cuestionar a la panelista sobre la relación con el actor.

“Yo cuento lo que me pasa a mí. Estoy muy triste con este tema, que es el tema del día. Y también estoy triste por vos. Todo lo que escuché ayer de cómo la atacan y no la cuidan en LAM me dolió muchísimo. Yo trato de cuidarlos a ustedes dentro de lo que se puede, pero tampoco se puede defender lo indefendible, por eso no estoy de acuerdo con la infidelidad”, le habló Barbieri directamente a su panelista.

Pampito también se refirió a Estefi luego al preguntarle si “te puedo decir algo que yo sentí ayer… Sobre lo otro, yo no te voy a juzgar, sos libre de hacer lo que quieras. Si lo hiciste o no lo hiciste, eso está dentro de tu privacidad. No tenés por qué contarlo”.

“Pero, para mí, ayer fallaste en algo y fue cuando le dijiste a Sofía que era ‘mala’”, mandó al frente el panelista a su compañera delante de la conductora.