Cazzu regresó a los escenarios con indirectas para Nodal: "Mami quédate con él"

Cazzu reapareció en los escenarios. Fue durante un festival de trap realizado en Buenos Aires. La jujeña regresó a sus actuaciones en vivo tras varios meses, y fue ovacionada por sus fanáticos, en medio de un cambio de look , pero con su talento intacto.

Espectáculos. Cazzu reapareció con un nuevo tema y un nuevo look

En medio de una de sus interpretaciones, la oriunda de Fraile Pintado dejó un mensaje que todos interpretaron era para su ex pareja, Christian Nodal. Cazzu mencionó que no necesitaba pelear por 'cueros' y gritó "mami quédate con él".

Luego siguió con su baile, mientras algunos de los asistentes insultaban al cantante mexicano. "Gracias al trap x darme el amor de ustedes", posteó Cazzu en una publicación en redes, en la que ha aprovechado para compartir algunos de los mejores momentos de su actuación.

Cazzu y Nodal separados

La relación entre Cazzu y Christian Nodal se terminó cuando el artista de México decidió terminar el vínculo. Pero sorprendió que pocas semanas después, Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar, lo que generó muchas especulaciones.

Luego llegó la boda de Nodal con Aguilar, lo que generó que la opinión pública se pudiera a favor de la jujeña, y desatará una ola de comentarios negativos y comparaciones entre ambas parejas. Luego Cazzu habló sobre esa relación.

“He vivido una separación bastante conflictiva y pública”, dijo. “Mantuve silencio porque me parecía lo correcto, pero se puso en duda mi integridad. Se dijo que yo tenía conocimiento desde hacía mucho tiempo de la relación de estas dos personas, y se sugiere que formé parte de una especie de plan. Me siento en la necesidad de refutar y decir que es mentira”, subrayó Cazzu.

Cazzu aludió así a las declaraciones de Aguilar ya que había manifestado que todos los involucrados estaban “juntos y unidos”, y que “a nadie le rompieron el corazón”, y que tanto ella como Nodal tienen la conciencia tranquila.

“Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien. Todos sabían”, aseguró la mexicana en una entrevista para ABC News, algo que la oriunda de Fraile Pintado desmintió rotundamente.

“He llorado con Inti en brazos. Quizá ella es muy chiquita, pero te ve”, confesó Julieta Emilia Cazzuchelli. “Se han inventado tantas cosas, le han hecho mucho daño a mi familia, y lo he soportado en silencio”, marcó la jefa del trap.