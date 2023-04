Charly García lanza su nuevo álbum: "La lógica del escorpión"

Durante los últimos años, se ha informado en varias ocasiones que Charly García tenía listo un nuevo álbum. Sin embargo, estas afirmaciones no eran del todo precisas, ya que no contaba con las autorizaciones legales necesarias para incluir en el álbum una canción de autoría ajena que deseaba incorporar sí o sí.

No obstante, una fuente cercana al universo de Charly García confirmó recientemente a colegas de Clarín que finalmente obtuvo la autorización para incluir en el álbum la canción "Out on the weekend" de Neil Young , la cual ya había sido grabada previamente por García en el disco pirata "Charly & Charly", el cual fue grabado en la Quinta de Olivos y contó con la presencia de Carlos Menem entre el público.

De esta forma, el disco llamado La lógica del escorpión podría ser escuchado por el público en muy poco tiempo. Un amigo del músico adelantó con entusiasmo que el material es muy bueno, "y hay dos o tres hits".

El más reciente trabajo musical de Charly García fue "Random", publicado en 2017 y grabado principalmente en el estudio de Palito Ortega en Luján. Aunque algunas sesiones del álbum fueron grabadas en ese momento, García posteriormente realizó numerosas modificaciones y agregados en un estudio de grabación cercano al Parque Centenario.

Durante la producción de "Random", García también trabajó con su colección de iPads en su hogar, creando algunas bases y sampleando fragmentos de canciones de otros artistas. Para la grabación del álbum, convocó a músicos como Fabián Quintiero, Fernando Samalea, Rosario Ortega, Fernando Kabusacki e Hilda Lizarazu, además de contar con la colaboración de sus fieles colaboradores chilenos, Kiuge Hayashida en la guitarra y Toño Silva en la batería, quienes han declarado que el sonido del álbum es "rockero y moderno".

En una entrevista con Gillespi en FM Nacional Rock en diciembre del año pasado, Rosario Ortega reveló que había grabado algunas voces en 2021 y 2022 para el álbum. Según su relato, García ya había grabado las bases y para las baterías, tomó fragmentos de una canción, por ejemplo de Prince, y luego Fernando Samalea grabó encima. Algunas de estas mezclas, según Ortega, fueron dejadas así intencionalmente por García, quien tiene un enfoque de trabajo poco convencional.

Otro dato fue brindado por el propio Charly en una nota de radio con Roberto Pettinato, donde indicó: “La lógica del escorpión es que… ¡no hay lógica! Hay suerte, como la película Match Point de Woody Allen, donde están jugando al tenis y dicen: ‘Si la pelotita pasa…’. Entonces Woody Allen dice: ‘La mayoría de la gente no se da cuenta de lo importante que es tener suerte’. La suerte es más importante que muchas boludeces”.

También ha dicho algunos títulos: una nueva versión de Te recuerdo invierno, de la época de Sui Generis, grabado en Estaba en llamas cuando me acosté, en 1995.

Otro tema sería Rock and Roll Stars, versión en castellano de Do You Want to Be a Rock ‘N’ Roll Star, de The Byrds, que Charly tocó en vivo 2006 en un programa de Juan Alberto Badía.

El arte de tapa

En 2022, en medio de de su septuagésimo aniversario, se presentó en el CCK el primer anticipo de la portada de su obra de arte. A lo largo de la presentación, el artista vistió una camiseta negra con un escorpión impreso, diseñado por Renata Schussheim, una vieja amiga, artista plástica y escenógrafa.

Cuando le preguntaron por la revista Rolling Stone, Renata aseguró: “Todo quedó parado desde que Charly tuvo un accidente en el que se quemó. Yo dudo que el disco esté por salir porque mi trabajo para el arte no está terminado. Entre otras cosas, me faltan los créditos y debería reunirme con Sony para presentarle los originales. Por ahora solo hay bocetos”.

Aclaró a su vez que la tapa que circula en Internet con el nombre del álbum en letras góticas no es de su autoría.

Charly y las autorizaciones

La publicación tardía del nuevo trabajo de Charly García tiene un precedente similar al ocurrido en 1999 con su álbum "El Aguante". En aquel momento, Charly estaba decidido a grabar una versión propia del clásico "A Whiter Shade of Pale" de Procol Harum, pero la banda no le permitía hacer una traducción que no fuera la oficial. Finalmente, el tema no fue incluido en el álbum.