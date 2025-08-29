Cómo comprar entradas para el Lollapalooza 2026

La edición 2026 del Lollapalooza Argentina se llevará a cabo del viernes 13 al domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Este jueves 28 de agosto se anunció oficialmente el cartel de artistas, que incluye a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Skrillex, lo que despertó la curiosidad de los seguidores sobre la venta de entradas y sus respectivos valores.
Cómo comprar entradas para el Lollapalooza Argentina 2026 por AllAccess
La venta de entradas para Lollapalooza Argentina 2026 ya comenzó y el único canal oficial es AllAccess. Paso a paso, así se compran:
¿Cuánto cuestan las entradas para Lollapalooza Argentina 2026?
Estos son los precios de las entradas en esta etapa:
- 3 Day Pass: $350.000
- 3 Day Pass +Plus: $650.000
- 3 Day Pass Lolla Lounge: $835.000
A estos valores se suma el costo por servicio.
¿Qué artistas tocarán en Lollapalooza Argentina 2026?
El cartel del festival reúne músicos de estilos variados. A continuación, se detallan los nombres de los artistas ya confirmados:
- Ratones Paranoicos
- Interpol
- Brutalismus 3000
- Soledad
- Kygo
- Addison Rae
- Ben Böhmer
- Aitana
- Danny Ocean
- D4vd
- Bunt.
- Royel Otis
- TV Girl
- The Dare
- Six Sex
- Horsegirl
- 2hollis
- Yousuke Yukimatsu
- Men I Trust
- Riize
- Yami Safdie
- Viagra Boys
- Massacre
- Judeline
- Balu Brigada
- Saramalacara
- Guitarricadelafuente
- Lany
- The Warning
- Zell
- Röz
- Hamdi
- Nasa Histoires
- Timø
- Militantes del Clímax
- Ezequiel Arias
- Little Boogie
- Marttein
- Easykid
- Ryan
- Joaquina
- Cerouno
- Amigo de Artistas
- Félix Vestre
- Tiger Mood
- Tobika
- 143Leti
- Ludmila Di Pasquale
- Victoria Whynot
- Spaghetti Western
- Terra
- Reybruja
- Mora Fisz
- Paula OS
- Jero Jones
