viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 11:06
Mundo musical.

Cómo comprar entradas para el Lollapalooza 2026

El principal festival de música de Argentina confirmó su edición 2026 y detalla los pasos para obtener entradas para disfrutarlo en San Isidro.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Cómo comprar las entradas por all access para Lollapalooza 2026.



La edición 2026 del Lollapalooza Argentina se llevará a cabo del viernes 13 al domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Este jueves 28 de agosto se anunció oficialmente el cartel de artistas, que incluye a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Skrillex, lo que despertó la curiosidad de los seguidores sobre la venta de entradas y sus respectivos valores.

Cómo comprar entradas para el Lollapalooza Argentina 2026 por AllAccess

El Lollapalooza 2026 en Argentina tendrá lugar el 13, 14 y 15 de marzo.

La venta de entradas para Lollapalooza Argentina 2026 ya comenzó y el único canal oficial es AllAccess. Paso a paso, así se compran:

  • Acceso a AllAccess: Se debe ingresar al sitio web de AllAccess. Se requiere iniciar sesión o crear una cuenta.
  • Búsqueda del evento: Localizar “Lollapalooza Argentina 2026”.
  • Selección de entrada: Elegir el tipo (3 Day Pass, +Plus o Lolla Lounge) y la cantidad deseada.
  • Pago: Seleccionar el método de pago. Los clientes Santander American Express acceden a 6 cuotas sin interés.
  • Confirmación: Revisar y confirmar la compra. AllAccess envía un mail de confirmación.
  • La validación de la compra resulta fundamental, ya que certifica que la tarjeta pertenece al comprador y garantiza la validez de las entradas.
  • Para completar este paso, es necesario ingresar el código de 6 dígitos que figura en el estado de cuenta de la tarjeta. Este proceso puede demorar hasta 72 horas hábiles y debe realizarse dentro de los 10 días posteriores a la adquisición a través de AllAccess.
  • Si no se completa la verificación, la transacción de las entradas se anula automáticamente.
Artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Skrillex participarán del Lollapalooza 2026 en Argentina.

¿Cuánto cuestan las entradas para Lollapalooza Argentina 2026?

Estos son los precios de las entradas en esta etapa:

  • 3 Day Pass: $350.000
  • 3 Day Pass +Plus: $650.000
  • 3 Day Pass Lolla Lounge: $835.000

A estos valores se suma el costo por servicio.

Las entradas para el Lollapalooza 2026 ya se encuentran a la venta.

¿Qué artistas tocarán en Lollapalooza Argentina 2026?

El cartel del festival reúne músicos de estilos variados. A continuación, se detallan los nombres de los artistas ya confirmados:

  • Ratones Paranoicos
  • Interpol
  • Brutalismus 3000
  • Soledad
  • Kygo
  • Addison Rae
  • Ben Böhmer
  • Aitana
  • Danny Ocean
El lineup confirmado del Lollapalooza 2026 en Argentina.
  • D4vd
  • Bunt.
  • Royel Otis
  • TV Girl
  • The Dare
  • Six Sex
  • Horsegirl
  • 2hollis
  • Yousuke Yukimatsu
  • Men I Trust
  • Riize
  • Yami Safdie
  • Viagra Boys
  • Massacre
  • Judeline
  • Balu Brigada
  • Saramalacara
Entradas Lollapalooza 2026 en Argentina.
  • Guitarricadelafuente
  • Lany
  • The Warning
  • Zell
  • Röz
  • Hamdi
  • Nasa Histoires
  • Timø
  • Militantes del Clímax
  • Ezequiel Arias
  • Little Boogie
  • Marttein
  • Easykid
  • Ryan
  • Joaquina
  • Cerouno
  • Amigo de Artistas
  • Félix Vestre
  • Tiger Mood
  • Tobika
lollapalooza.jpg
El Lollapalooza en Buenos Aires, suspendido por el coronavirus junto a todos los próximos recitales en la ciudad.



  • 143Leti
  • Ludmila Di Pasquale
  • Victoria Whynot
  • Spaghetti Western
  • Terra
  • Reybruja
  • Mora Fisz
  • Paula OS
  • Jero Jones

