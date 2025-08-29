Cómo comprar entradas para el Lollapalooza 2026

Cómo comprar las entradas por all access para Lollapalooza 2026.

La edición 2026 del Lollapalooza Argentina se llevará a cabo del viernes 13 al domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Este jueves 28 de agosto se anunció oficialmente el cartel de artistas, que incluye a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Skrillex, lo que despertó la curiosidad de los seguidores sobre la venta de entradas y sus respectivos valores.

Cómo comprar entradas para el Lollapalooza Argentina 2026 por AllAccess El Lollapalooza 2026 en Argentina tendrá lugar el 13, 14 y 15 de marzo. La venta de entradas para Lollapalooza Argentina 2026 ya comenzó y el único canal oficial es AllAccess. Paso a paso, así se compran:

Acceso a AllAccess: Se debe ingresar al sitio web de AllAccess . Se requiere iniciar sesión o crear una cuenta .

Se debe ingresar al . Se requiere iniciar sesión o crear una . Búsqueda del evento: Localizar “ Lollapalooza Argentina 2026 ”.

Localizar “ ”. Selección de entrada: Elegir el tipo ( 3 Day Pass , +Plus o Lolla Lounge ) y la cantidad deseada.

Elegir el ( , o ) y la deseada. Pago: Seleccionar el método de pago . Los clientes Santander American Express acceden a 6 cuotas sin interés .

Seleccionar el . Los clientes acceden a . Confirmación: Revisar y confirmar la compra . AllAccess envía un mail de confirmación .

Revisar y confirmar la . envía un . La validación de la compra resulta fundamental , ya que certifica que la tarjeta pertenece al comprador y garantiza la validez de las entradas .

resulta , ya que certifica que la pertenece al comprador y garantiza la de las . Para completar este paso, es necesario ingresar el código de 6 dígitos que figura en el estado de cuenta de la tarjeta. Este proceso puede demorar hasta 72 horas hábiles y debe realizarse dentro de los 10 días posteriores a la adquisición a través de AllAccess.

que figura en el de la tarjeta. Este puede demorar hasta y debe realizarse dentro de los a la adquisición a través de Si no se completa la verificación, la transacción de las entradas se anula automáticamente.

Artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Skrillex participarán del Lollapalooza 2026 en Argentina. ¿Cuánto cuestan las entradas para Lollapalooza Argentina 2026? Estos son los precios de las entradas en esta etapa:

3 Day Pass: $350.000

$350.000 3 Day Pass +Plus: $650.000

$650.000 3 Day Pass Lolla Lounge: $835.000 A estos valores se suma el costo por servicio. Las entradas para el Lollapalooza 2026 ya se encuentran a la venta. ¿Qué artistas tocarán en Lollapalooza Argentina 2026? El cartel del festival reúne músicos de estilos variados. A continuación, se detallan los nombres de los artistas ya confirmados: Ratones Paranoicos

Interpol

Brutalismus 3000

Soledad

Kygo

Addison Rae

Ben Böhmer

Aitana

Danny Ocean El lineup confirmado del Lollapalooza 2026 en Argentina. D4vd

Bunt.

Royel Otis

TV Girl

The Dare

Six Sex

Horsegirl

2hollis

Yousuke Yukimatsu

Men I Trust

Riize

Yami Safdie

Viagra Boys

Massacre

Judeline

Balu Brigada

Saramalacara Entradas Lollapalooza 2026 en Argentina. Guitarricadelafuente

Lany

The Warning

Zell

Röz

Hamdi

Nasa Histoires

Timø

Militantes del Clímax

Ezequiel Arias

Little Boogie

Marttein

Easykid

Ryan

Joaquina

Cerouno

Amigo de Artistas

Félix Vestre

Tiger Mood

Tobika lollapalooza.jpg El Lollapalooza en Buenos Aires, suspendido por el coronavirus junto a todos los próximos recitales en la ciudad. 143Leti

Ludmila Di Pasquale

Victoria Whynot

Spaghetti Western

Terra

Reybruja

Mora Fisz

Paula OS

Jero Jones

