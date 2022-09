Coti Sorokin confirmó que se amigó con Candelaria Tinelli

A ya más de una semana de que Candelaria Tinelli haya confirmado estar viviendo un "impasse" con Coti Sorokin , el artista manifestó en sus redes sociales que tal crisis ya no existe y todo volvió a la normalidad.

Pero hay más. Es que Coti no solo la arrobó, sino que a su vez mencionó el ingrediente estrella que la hija de Marcelo Tinelli utilizó en esa receta, dando a entender que él había estado presente en el proceso de elaboración del mismo o, al menos, ella se lo había mencionado.

"Pintó budín casero de chocolate keto by Lelu Chef", posteó Sorokin sobre la imagen que publicó en sus historias de Instagram, red social donde es seguido 225.000 cuentas.

Es preciso destacar que Candelaria, quien a lo largo de este jueves estuvo muy activa en las redes, donde difundió imágenes de su último look en Canta conmigo ahora, festejó la primavera y se mostró comiendo en uno de sus restaurantes favoritos del barrio de Palermo, y no reposteó la historia del cantante.

Pero al final de la noche, ella generó sorpresa en sus más de 4,5 millones de seguidores de Instagram con un video que bien podría vincularse a la historia del budín que había publicado Coti. Es que la jurado de Canta Conmigo Ahora se filmó comiendo una barra de chocolate. Y, para colmo, sobre esas imágenes compartió un emoticón de un corazón rojo.

La crisis entre Candelaria Tinelli y Coti Sorokin

Después de varios días de fuertes rumores de separación, Candelaria Tinelli terminó por confirmar la semana pasada estar pasando una crisis con su pareja.

Puntualmente, a la también cantante también le preguntaron al respecto por el cronista de LAM, Alejandro Castello, y algo incómoda ante las cámaras admitió: "Hay un impasse, pero prefiero no hablar".

"Pero está todo bien (con Coti), lo adoro", añadió Cande. "¿En qué momento de tu vida te agarra la separación, porque te veo trabajando a full...", le consultó el cronista.

"Yo estoy muy bien, me siento muy bien. Estoy en un muy buen momento de mi vida. Me siento bien conmigo misma, que es lo importante, Me agarra bien parada, por suerte", manifestó la hija del conductor de Canta conmigo ahora.

Y sumó: "Estar laburando como estoy laburando ahora, en familia y súper contenida, ayuda un montón". A lo que Castelo le preguntó: "¿Es definitivo? Yo sé que uno nunca sabe, pero te traslado la pregunta".

"No tengo ni idea de qué me voy a poner ahora. ¡No tengo ni idea!", expresó Candelaria dejando en claro que opta por ser cauta a la hora de hablar de hechos determinantes que pudieran perjudicar su vida y la de terceros.