Cuándo termina Gran Hermano 2024

"Así que el 7 llegan los últimos tres, y el lunes es el último programa de este ciclo que ha sido el más extenso de la República Argentina", concluyó el conductor.

Se conocieron "Los mandamientos furiosos" y explotó una polémica en redes

Desde su entrada en la casa de Gran Hermano, Furia ha desencadenado un fervor desenfrenado entre el público. Sus seguidores, conocidos como "los furiosos", la respaldan incondicionalmente a pesar de su comportamiento violento y polémico.

En las plataformas digitales, suelen actuar de manera vehementemente defensiva cuando se cuestiona a Juliana, organizándose para llevar a cabo campañas de apoyo en favor de la concursante.

Recientemente, en Twitter, una imagen humorística titulada "Los 10 mandamientos furiosos" se difundió ampliamente, detallando lo que se necesita para ser un auténtico seguidor de Furia. Algunos seguidores de Gran Hermano compartieron la lista, mientras que otros la consideraron "una falta de respeto".

Semanas atrás, se había revelado que el ciclo finalizaría en julio.

Los mandamientos creados por los fans de Furia

"Amarás a Furia por sobre los caracoles y Bros", "No tomarás el nombre de Furia en Vano", "Santificarás las fiestas Furiosas", "Honrarás a Cristian U. y a Gastón Trezeguet", "No matarás, pero si Furia lo hace, ayudarás a esconder el cadáver", "No cometerás actos impuros, salvo que sirva para aportar a las unificaciones", "No robarás, pero siempre expondrás a los que lo hicieron en la casa", "Le chuparán un hu... 'lo valore'", "No apoyarás ningún shippeo entre Furia y otros", "Harás blindaje Furioso de anti y haters", son las 10 reglas a cumplir para pertenecer al "clan".

En las redes sociales suelen reaccionar como talibanes cuando critican a Juliana.

En la parte final de la placa cierra con una plegaria en honor a su jugadora favorita: "En el nombre de Furia, Cariños y de Coy, Amén".

