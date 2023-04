Daddy Yankee terminará su carrera con una serie de conciertos en Puerto Rico

image.png

“La carrera comienza desde que empiezas a respirar. En el crecimiento vas mirando qué ruta coger, el camino fácil, pero corto, o el de los obstáculos pero con recompensa. Ese fue el camino que tomé en mi vida para convertirme en un artista que representó a su isla con un sonido que salió del barrio”, añadió.

En esa línea, continuó: “Me siento complacido por todo lo que ustedes me apoyaron y poder gritar juntos, que Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento. Un movimiento que se escucha a través del mundo y que hoy les puedo confirmar que con este logro y el haber recorrido el mundo, he llegado a La Meta”.

“Para mí es gratificante saber que me despido de los escenarios en donde nací, en donde vivo, en Puerto Rico. PR. Y esto lo vamos a celebrar con reggaetón. Los veo en el Choliseo para todos juntos disfrutar de La Meta”, concluyó Daddy.

Embed

Cabe destacar que su más reciente álbum, Legendaddy, que ha superado los 600 millones de reproducciones en menos de un mes, cuenta con 19 temas y con colaboraciones de artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Pitbull, Natti Natasha y Becky G.

Daddy Yankee llevó el reggaetón al registro de grabaciones del Congreso de EE.UU

A lo largo de su trayectoria vendió más de 30 millones de discos y se transformó en el artista de música urbana con más éxito de todos los tiempos.

El icónico tema "Gasolina", uno de los muchos clásicos del cantante, hizo historia al convertirse en la primera canción de reggaetón en ser incluida en el prestigioso Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de Estados Unidos. Con una mezcla de amor, pasión, determinación y disciplina, y el incondicional apoyo de su apreciado público durante más de tres décadas, Daddy Yankee compartió su emoción en Twitter al expresar que cuando se persiguen los sueños con dedicación, todo es posible.

image.png

A parte de “Gasolina”, la Biblioteca del Congreso estadounidense añadió 24 canciones, entre las que se encuentran “Imagine” de John Lennon (1971), “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin (1971), “Like a Virgin” de Madonna (1984), el tema de “Super Mario Bros” (1985) y “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey (1994).

Estas 25 grabaciones fueron consideradas dignas de ser preservadas “teniendo en cuenta su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación”, según la Biblioteca del Congreso. Esto elevó el número de canciones en el registro a 625.