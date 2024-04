Darío Barassi fue dado de alta y lo festejó a su manera

De manera instantánea, mediante otra imagen, describió lo ocurrido: “La herida de la cirugía estaba haciendo una reacción alérgica, y como tuve fiebre no se dudó, a darle antibiótico endovenoso al gordi. Está calmo, controlado y sin riesgo alguno. Paciencia nomás”.

En las historias compartió con sus casi cinco millones de seguidores su regreso a casa.

“Acá el gordi con su antibiótico intravenoso, Ante todo gracias al Sanatorio Finochietto por tan buena atención y trato. Estoy del orto porque quiero estar en casa con mis hijas y empezando rehabilitación foniátrica, pero a veces las cosas no son como uno quiere”, agregó en otra publicación. Además, se dedicó a compartir imágenes y vídeos de su esposa, Luli Gómez Centurión, así como de sus dos adorables hijas, Emilia e Inés, a quienes agradeció por su incondicional apoyo.

“Lo que más odio de estar internado un rato más y de no hablar es lo que extraño estar y jugar con estas dos criaturas. Que son, no sé, parte de mi alma y cuerpo. No puedo sin ellas. Obvio acabo de hacer videollamada y quedé para atrás. Enanas, papá las ama otro nivel”, les expresó a las pequeñas junto a una imagen de ellas abrazándolo en la playa, con sus rostros cubiertos con corazones rosados, ya que la pareja ha decidido no mostrar la identidad de las menores.

De vuelta con el alta médica en mano, el reconocido actor también regresó a su hogar. En las publicaciones que compartió con su extensa audiencia de casi cinco millones de seguidores, se le observa radiante en compañía de su hija mayor, quien le está peinando. En la siguiente publicación, un video, se le ve disfrutando de una comida, con un accesorio improvisado en su cabeza y de fondo la dulce voz de su hija interpretando una canción en inglés.

Le dieron el alta a Darío Barassi.

¿Quién reemplazará a Darío Barassi en Ahora Caigo?

Recientemente, el conductor anunció que el rol en el programa será asumido por el exanfitrión de El Hotel de los Famosos, Chino Leunis. Aprovechó la oportunidad para dirigirle unas palabras: “Le mando un beso porque vino a bancar el programa. Lo va a hacer propio y la va a romper toda, porque es el número uno”. La transición tendrá lugar la semana próxima, coincidiendo con la ausencia en pantalla de su colega periodístico debido a las cirugías.