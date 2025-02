Doble eliminación en Gran Hermano: quiénes abandonaron la casa

A continuación, Juan Pablo de Vigili y Santiago "Bati" Larrivey también fueron salvados, con el 38,1% y 38,6% de los votos respectivamente. Juan Pablo manifestó su gratitud diciendo: "No tengo palabras para agradecer este respaldo. ¡Vamos por más!". Por su parte, Bati comentó: "Esto es un sueño hecho realidad. Gracias por confiar en mí".

Lorenzo de Zuani y Gabriela Gianatassio fueron los siguientes en desarmar sus valijas, ambos con un 35,7% de votos positivos. Lorenzo, sorprendido, declaró: "No esperaba este apoyo. ¡Gracias de corazón!". Gabriela, la participante brasileña, añadió: "Estou muito feliz. Obrigada a todos!".

Lucía Patrone también aseguró su permanencia en el certamen al recibir el 32,1% de los votos. Con lágrimas en los ojos, expresó: "Este es un paso más hacia el objetivo. Gracias por acompañarme".

La tensión aumentó cuando quedaron en placa Marcelo Carro, Delfina y Saif. Finalmente, Del Moro anunció que Marcelo continuaría en la casa con un contundente 45,8% de votos positivos. Marcelo, aliviado, dijo: "Gracias por este respaldo. Seguiré dando todo de mí".

Con este resultado, Delfina y Saif se convirtieron en los eliminados de la noche, con el 28,3% y 25,9% de los votos respectivamente. Delfina, quien ya había sido eliminada previamente y reingresó como reemplazo, se mostró conmovida: "Me voy con el corazón lleno. Gracias por esta segunda oportunidad". Saif, el participante de origen egipcio, añadió: "Fue una experiencia increíble. Gracias a todos por el apoyo".

¿Por qué Delfina no fue al estudio?

Es importante destacar que, tras su eliminación, Delfina no se presentó en el estudio de Telefe para la habitual entrevista con Santiago del Moro. Según informó el conductor, la joven sufrió un ataque de ansiedad que le impidió asistir al programa en vivo. Del Moro explicó: "Delfina no quiso subir al vehículo por un ataque de ansiedad". Se espera que la ex participante se sume al debate en los próximos días.

Con la salida de Delfina y Saif, la competencia se intensifica y los participantes restantes deberán redoblar sus esfuerzos para ganarse el favor del público y alcanzar la tan ansiada final de Gran Hermano.