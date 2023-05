La noticia de la producción de una secuela no tardó en llegar y ahora, ya conocemos algunos detalles de 'Meg 2: The Trench', titulada en español como 'Megalodón 2: La fosa' . Parece que necesitaremos un barco aún más grande, ¿será posible? ¡Parece que sí!

image.png

Sinopsis

"Nunca hacemos una película pensando que habrá otra. Da mala suerte, casi no puedes creerte que vayas a terminar la primera", detalló el director Jon Turteltaub a CinemaBlend cuando le consultaron por una hipotética secuela. "Pero, ¿de qué iría? Esperemos que no siga el camino de otras secuelas malas y simplemente se empiecen a agrandar las cosas. Con Uber Meg y Mega Megs, y todo eso", contestó.

La película 'Megalodón' fue adaptada de la novela 'Meg' (1997) escrita por Steve Alten, en la cual se revela que una especie de tiburón prehistórico gigante que se creía extinta ha sobrevivido oculta durante millones de años en la Fosa de las Marianas. En la película, el nadador olímpico Jason Statham es el único capaz de enfrentarse a este monstruoso tiburón, que mide más de 20 metros de longitud y pesa más de 20 toneladas.

image.png

En su secuela literaria, 'Meg: la fosa' (1999), el paleobiólogo Jonas Taylor sigue analizando al megalodón cuando halla otro monstruo prehistórico, el Kronosaurus, que también se pensaba que estaba extinguido.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la película nos dará a conocer "un audaz equipo de investigación en una misión que va a explorar las profundidades más abismales del mar. Pero su viaje se convierte en caos cuando un malévolo operativo minero amenaza su misión y los obliga a librar una batalla de alto riesgo por la supervivencia. Enfrentados a colosales Megalodones y a implacables saqueadores medioambientales, nuestros héroes deben correr más rápido, ser más astutos y nadar a mayor velocidad que sus despiadados depredadores en una trepidante carrera contra el tiempo".

'Megalodón 2: La fosa': Equipo

El director Jon Turteltaub no estará al frente de la secuela, ya que el cargo lo ocupará el experimentado director de terror, Ben Wheatley. Wheatley ha dirigido algunas de las mejores películas de terror de los últimos tiempos, como 'Kill List' (2011), 'Turistas' (2012), 'A Field in England' (2013), 'High-Rise' (2015) y su obra más reciente, 'In The Earth' (2021).

Dean Georgaris ('Paycheck', 'Lara Croft Tomb Raider 2: La cuna de la vida') y Erich y Jon Hoeber ('Red', 'Battleship') volverán a firmar el guion.

image.png

'Megalodón 2: La fosa': Reparto

La secuela cuenta con el regreso de Jason Statham, así como del resto del elenco original, incluyendo a Cliff Curtis, Shuya Sophia Cai y Page Kennedy. A ellos se les han sumado recientemente Sienna Guillory, Skyler Samuels, Wu Jing y el actor español Sergio Peris-Mencheta.