El fuerte comunicado de L-Gante tras el veredicto de la Justicia: qué dijo. 

El artista L-Gante fue condenado esta semana a tres años y medio de prisión por el delito de "amenazas coactivas", aunque se confirmó que no irá a la cárcel. En las últimas horas, el cantante publicó un fuerte comunicado en sus redes sociales.

Tras estas buenas noticias, el artista compartió en sus redes sociales un comunicado escrito por su productora celebrando su absolución y su no encarcelación.

El comunicado publicado por el cantante de cumbia comenzó con que “ luego de tres semanas de un intenso debate oral , después de un desfile de 'testigos' que solo buscaron ensuciar al artista, pero sobre todo a la persona, al Elián padre, hijo, amigo, al pibe de barrio que tuvo un sueño y lo cumplió, finalmente el tiempo, y más importante aún, la Justicia, le dio la razón . Elián no secuestró a nadie ”.

El texto continuó con que “durante el juicio, los abogados de Elián presentaron pruebas irrefutables de su inocencia, pero además pudieron demostrar la enorme cantidad de mentiras que inventaron para imponer una 'verdad' que lejos estaba de representar lo que había pasado esa noche en el barrio Bicentenario”.

Y agregaron que “con mentiras y una imaginación digna de las películas, llevaron a la cárcel a un pibe que solo sabe defenderse con rimas que cuentan la realidad que se vive en los barrios más carenciados”.

También indicaron que “con mentiras, mucha avaricia y el deseo de llenarse los bolsillos a costa, incluso, de la libertad ajena, hicieron que Elián Valenzuela estuviera 100 días tras las rejas. Pero hoy esa mentira se desmoronó”.

Subrayaron que "más fuerte y enfocado que nunca, con un camino lleno de oportunidades por delante, hoy Elián Valenzuela, o el L-Gante, solo tiene una certeza: la de no haber privado de la libertad a nadie”.

Por último, manifestaron que “a todos los portales o medios que hacen noticia solo de una condena, Elián es, para la Justicia, inocente y continuará todas las instancias necesarias para probarlo. Elián Valenzuela fue absuelto”.

Wanda Nara fue vista en la fiesta que L-Gante organizó tras la sentencia

La novela de Wanda Nara y L-Gante parece no tener fin. Luego de ambos dejaran en claro que no hay nada entre ellos, el cantante subió una historia celebrando con la conductora tras conocerse la sentencia que Valenzuela enfrentaba por amenazas y privación ilegítima de la libertad.

Fue el creador de la cumbia 420 quien compartió videos donde se la ve la ex esposa de Mauro Icardi bailando. Según trascendió, el evento de celebración tuvo lugar en la casa del músico donde estuvo invitado su entorno más íntimo.

En ese marco, Lizy Tagliani le mandó un mensaje a Wanda y obtuvo una inesperada respuesta, en la que dejaría entrever que siente cosas más allá de una amistad con el cantante.

“Hola amiga, yo estoy muy confundida. Ahora me dedico al magazine, a la actualidad, yo ya no puedo más, ya no sé si darle de baja en las redes sociales a L-Gante o si volverlo a subir”, dijo la artista, en el primer tramo del audio.

Y concluyó con una tremenda advertencia: “Me tenés muy desconcertada. Necesito una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Están en amistad? ¿Hay más que amistad? Contestame algo porque te destrozo”.

Con el celular en mano, Lizy leyó en vivo la respuesta de Nara: “Tengo la respuesta de Wanda, y me dice: “Yo estoy confundida también. Somos muy amigos, jajajaja”.