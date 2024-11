El fuerte comunicado de Wanda Nara luego de su beso con L-Gante: qué dijo

image.png

Más allá de los 12.237 kilómetros que separan a Buenos Aires de Estambul, Wanda dejó en claro que la distancia con Mauro es absoluta: “Me hago cargo económicamente de mis hijos sola. Lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”.

Ojalá (mis hijas) tengan mis mismos ideales. Cuando no soy más feliz me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar”, siguió la conductora.

En cuanto al matrimonio con Icardi admitió que “mientras fui feliz estuve. Cuando eso deja de pasar me parece lo más sincero seguir mi camino. No se preocupen por mis hijos. Si hay algo que soy es buena madre. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por manifestarse. Mantener la unión, al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”.

Además, la emprendedora subió a sus historias otra frase letal y en la publicación ser observa la página de una libro con una frase de Frida Kahlo: “Alguien que de verdad te ama, va a preferir mil veces mejorar antes que perderte”

Aseguran que Mauro Icardi tiene novia: quién es

Después de ser vinculado con varias famosas turcas, afirman que el deportista estaría con Simge Sagin, una cantante que acompañó a Mauro Icardi en el partido cuando salió campeón con el Galatasaray y que cantó junto a él.

De hecho, ese mismo día la joven posó junto al futbolista y sus hijas Francesca e Isabella. Desde ese entonces, cada vez que el ex de Wanda Nara hace un gol, en el estadio se puede escuchar que suena una de las canciones más reconocidas de la artista.

La artista es oriunda de Estambul y tiene 43 años. A su vez, es una gran apasionada del fútbol. Mientras tanto, en su cuenta de Instagram tiene más de 2 millones de seguidores, lo que demuestra su popularidad.

En cuanto a su trayectoria, comenzó su carrera como corista para artistas de música pop tras graduarse del conservatorio. Al lanzarse como solista, la rompe en su país y se dice que Icardi sería su fan.