El hijo de Gilda lanza su carrera de cantante

Gilda: la última charla que tuvo con su esposo minutos antes del accidente

Al cumplirse 20 años del deceso de Gilda, Juan ‘Toti’ Giménez, su ex pareja y representante, señaló cuáles fueron las palabras que dijo Gilda minutos antes del choque. “Ella se acercó a mí y me dijo que me vaya a descansar, así por la mañana nos tomábamos unos mates. Eso fue lo único que recuerdo porque cuando me desperté estaba en el hospital”, comentó el hombre en una nota con colegas de La Once Diez.