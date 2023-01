El Hotel de los Famosos 2: el primer romance. 

Asimismo en el back de El Hotel de los Famosos 2, donde los participantes exponen sus experiencias diarias frente a la cámara, Marian Farjat beboteó a full. “¡Fede me persigue por toda la casa! ¿Qué quiere? ¡Ya está! ¿Está enamorado o qué?”, deslizó la ex GH asegurándose el protagónico del primer romance de esta segunda edición del reality.

SE ENCENDIÓ LA LLAMA DE LA PASIÓN ENTRE FEDE BARÓN Y MARIAN FARJAT: Besos y mimos en la suite

Este lunes comenzó por la pantalla de eltrece la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, el reality show que pone a prueba física y mentalmente a las celebrities de nuestro país, conducido por Carolina Pampita Ardohain junto al Chino Leunis.

Fede Barón reveló lo que le pidió su hermana, Jimena Barón

“No voy a contar nada sobre Jimena. Ella me dijo 'no me nombres en ningún momento', así que… Ja. No. No me dijo eso. Pero voy a hacer la mía, a divertirme, pasarla bien, conocer gente también”, afirmó el actor.

Por eso, Fede reconoció que no descarta que hable de su hermana: “Por ahí en algún momento en una charla se da”.

Federico Barón analizó sus fortalezas para ganar en El Hotel de los Famosos 2: “No es todo estado físico, hay otras cosas también. Tenés que estar muy bien de la cabeza. Me veo muy bien. Soy una persona fácil para la convivencia, divertido y eso aporta mucho porque el humor siempre garpa. A la hora del encierro es fundamental”.

Por otra parte, Federico Barón reconoció cuánto meditó aceptar la propuesta de participar de El Hotel de los Famosos 2 en relación con Matilda, su hija de un año y nueve meses.

El actor aseguró que “lo pensé por el tema de mi hija, pero hablé con la mamá de mi hija, mi familia y me apoyaron. Le dimos para adelante. Lo más difícil va a ser estar tres o cuatro meses sin mi hija. Si bien hay visitas, no es lo mismo. Eso es lo que más me inquieta”.