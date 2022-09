Fc1M5BNWQAAF4V2.jpg El mismísimo "Doctor Strange" está en Argentina

En la imagen se puede reconocer claramente la silueta del actor que luce un look muy relajado y camina como “uno más” por las callecitas de Buenos Aires en las horas previas al evento en dónde seguro le será más difícil evitar las cámaras y a la prensa especializada.

Benedict Cumberbatch y su pensamiento sobre Argentina

Durante el mes de mayo el actor Benedict Cumberbatch se refirió a sus gustos sobre Argentina. Además, indicó qué sabe sobre el idioma español.

Durante la entrevista, realizada por Magdalena Ruiz Martínez, la periodista le consultó al actor su opinión sobre Argentina; ya que en el país varios fans esperan el estreno: “¡Qué bien!. La hermosa arquitectura de Buenos Aires; la cultura, la comida, la historia. Hay muchas cosas que se me vienen a la mente cuando nombran Argentina”.

Fc1M5BNXkAAFAo3.jpg El mismísimo "Doctor Strange" está en Argentina

Además, Cumberbatch fue consultado por su palabra en español favorita, y respondió: “Hola (entre risas). No sé, no tengo muchas palabras en español, así que me parece un buen comienzo decir hola. Es agradable saludar a la gente”.

"Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" una de las últimas películas del Universo Cinematográfico Marvel que tiene al consagrado actor inglés Benedict Cumberbatch como protagonista fue récord en el país. A una semana de haberse estrenado en los cines argentinos, la secuela se tocó al millón de personas que fueron a verla.