La Beba Pérez Caressi a Canal 4 de Jujuy: "Quedamos huerfanos" por el Indio Solari

"Quedamos huérfanos": tras la muerte del Indio Solari, la conmovedora reflexión de la Beba Pérez Caressi

La reciente muerte del Indio Solari conmueve a la cultura argentina. Periodistas y fanáticos expresan su dolor ante la pérdida del líder ricotero, quien padecía mal de Parkinson. En diálogo con la prensa, los especialistas destacan su coherencia artística y el vacío de sus seguidores tras la partida.

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Durante una entrevista radial, Pérez Caressi describió el impacto que le produjo la noticia y explicó por qué la figura del artista trascendió el ámbito estrictamente musical. Según señaló, el vínculo entre el Indio y su público se construyó a partir de una combinación de canciones, identidad, convicciones y una forma particular de entender la relación con los medios y la industria.

"Mi primera sensación fue pensar que era otra fake news. A medida que más lo hablaba, más tomaba conciencia de que era real", expresó.

Para la periodista, una de las principales características de Solari fue la coherencia que sostuvo a lo largo de toda su carrera. Consideró que su obra dejó mucho más que canciones y recitales multitudinarios.

"Dejó una forma de vivir, posiciones muy fuertes y muy marcadas, de no traicionarse nunca. También una complejidad artística y una poesía que hoy cuesta encontrar en otros artistas", afirmó.

"Escuché decir que mucha gente queda huérfana hoy y coincido con esa apreciación" "Escuché decir que mucha gente queda huérfana hoy y coincido con esa apreciación"

La comunicadora destacó además que el músico construyó una identidad propia, alejada de las fórmulas tradicionales del mercado. Esa postura, lejos de alejar al público, fortaleció el vínculo con sus seguidores y consolidó una comunidad que lo acompañó durante décadas.

Según explicó, el Indio Solari logró convertirse en una referencia cultural para miles de personas que encontraron en sus letras una manera de interpretar la realidad y expresar sentimientos que muchas veces no encontraban lugar en otros espacios.

La construcción de una mística única

Uno de los aspectos que Pérez Caressi remarcó fue la mística que rodeó la figura de Solari tanto durante su etapa en Los Redondos como en su carrera solista.

"Lo que va a perdurar es la mística. Si alguien hubiera querido generar algo así de manera planificada, no lo habría conseguido. Son cosas que suceden porque la gente las construye" "Lo que va a perdurar es la mística. Si alguien hubiera querido generar algo así de manera planificada, no lo habría conseguido. Son cosas que suceden porque la gente las construye"

Para la periodista, esa dimensión simbólica surgió de manera natural y creció con el paso de los años. La ausencia constante en los medios masivos, las pocas entrevistas y el perfil reservado alimentaron una imagen que despertó admiración y curiosidad entre varias generaciones.

Esa construcción colectiva terminó transformando al músico en una figura que excedió el mundo del rock y pasó a formar parte de la cultura popular argentina.

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Los recitales que movilizaban multitudes

Pérez Caressi recordó también el fenómeno social que generaban las presentaciones en vivo del artista. Cada anuncio de un recital se convertía en un acontecimiento nacional capaz de reunir seguidores provenientes de distintos puntos del país.

"Cuando el Indio anunciaba una fecha, había que ir. La celebración empezaba mucho antes del recital" "Cuando el Indio anunciaba una fecha, había que ir. La celebración empezaba mucho antes del recital"

Los viajes, las reuniones entre fanáticos y la expectativa previa formaban parte de una experiencia que trascendía el espectáculo musical. Miles de personas recorrían cientos de kilómetros para participar de encuentros que se transformaban en verdaderas peregrinaciones culturales.

Durante los últimos años de actividad en los escenarios, Solari convocó a multitudes en ciudades como Tandil, Mendoza, Salta, Gualeguaychú y Olavarría, donde sus shows reunieron cifras récord de asistentes.

Una influencia que siguió más allá de los escenarios

La periodista destacó que la presencia del músico continuó incluso después de su retiro de los recitales masivos. En ese sentido, señaló el papel que desempeñaron Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que mantuvo vigente gran parte de su repertorio.

"Aun sin estar físicamente arriba del escenario, seguía ocupando ese lugar. Eso es algo difícil de encontrar en cualquier otro artista" "Aun sin estar físicamente arriba del escenario, seguía ocupando ese lugar. Eso es algo difícil de encontrar en cualquier otro artista"

Según explicó, la conexión emocional entre el cantante y su público permaneció intacta y permitió que la obra continuara convocando a miles de personas en diferentes escenarios del país.

Una relación distante con la industria y los medios

Otro de los puntos que abordó Pérez Caressi fue la manera en que Solari se relacionó con los medios de comunicación y con la industria musical.

"Nunca fue alguien de la mano de la industria. Siempre fue coherente con su manera de pensar"

Durante gran parte de su trayectoria, el artista eligió comunicarse a través de sus canciones, de sus conciertos y, en los últimos años, mediante publicaciones en redes sociales. Las entrevistas fueron escasas y generalmente se realizaron con periodistas seleccionados por el propio músico.

Esa decisión fortaleció aún más el carácter singular de su figura pública y alimentó el interés permanente de sus seguidores.

El fenómeno social detrás del Indio Solari

Para Pérez Caressi, el impacto que generó el músico trasciende cualquier análisis estrictamente artístico. La magnitud de las convocatorias, la identificación de los seguidores y la permanencia de su obra conformaron un fenómeno difícil de replicar.

"Es una construcción que merece un estudio sociológico. Son cosas que pasan o no pasan. Nadie puede planificar algo así" "Es una construcción que merece un estudio sociológico. Son cosas que pasan o no pasan. Nadie puede planificar algo así"

La periodista también recordó la histórica relación artística entre Solari y Skay Beilinson, una sociedad creativa que dio origen a algunas de las canciones más emblemáticas del rock argentino y que dejó una marca profunda en la cultura popular del país.