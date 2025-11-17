El Moscow State Ballet de Rusia llega a Jujuy: "Lograremos que el público se enamore de nosotros"

El domingo 30 de noviembre a las 19.30 horas en el Centro Cultural Martin Fierro se presentará el prestigioso espectáculo del Moscow State Ballet de Rusia con la Gala Piezas Mágicas del Ballet Mundial, en el marco de la aclamada gira 2025.

Liudmila Titova, directora del Moscow State Ballet, sostuvo ante de la llegada a Jujuy que “ siempre nos basamos en el legado y los cánones del ballet clásico ruso . Nuestra escuela es única e inimitable, y nuestro repertorio refleja esa tradición”.

´El lago de los cisnes´ es una de las obras más emblemáticas del ballet clásico. Sobre ella, Titova dijo que “ combina la música única e increíblemente conmovedora del gran Tchaikovsky y el cuerpo de baile femenino , que no puede dejar de fascinar cuando las bailarinas realizan simultáneamente los patrones más complejos, mientras saltan con facilidad y gracia”.

Liudmila Titova, directora del Moscow State Ballet

Sobre la evolución del ballet ruso, dijo que “es la danza del alma. Es la capacidad actoral que se transmite no sólo a través del rostro, sino también de las manos y el cuerpo, aspectos que se desarrollan especialmente en Rusia”.

Sobre su llegada a nuestra provincia, la directora dijo que “tenemos mucha emoción y ganas de ofrecer el máximo placer a nuestro público. Estoy segura de que lograremos que este público se enamore de nosotros. Los ensayos y actuaciones diarias permiten que nuestro cuerpo crezca rápidamente, tanto técnica como físicamente, lo que nos permite alcanzar los mejores resultados”.

Sobre lo que significa el ballet, la prestigiosa directora dijo que “es disciplina en todo: en tu comportamiento, en tu comida, en tu mirada, en lo que decís. Los bailarines de ballet son únicos y solo otros bailarines de ballet pueden entenderlos y replicarlos”.

“El trabajo que experimentas es lo que te da enormes provechos en tu vida personal. Ese respeto, esa reverencia, esa admiración, esas flores, esa calidad de entorno, todo eso llega con facilidad, pero detrás de esta vida tan bella se esconden muchas horas de trabajo diario”, cerró.

Quién es Liudmila Titova

Es una de las figuras más destacadas del ballet clásico ruso actual. Nacida en Moscú en 1987, se formó desde muy pequeña en la exigente Academia del Ballet Bolshoi, donde ingresó a los diez años y completó ocho años de entrenamiento especializado.

Su carrera profesional comenzó a temprana edad: fue primera figura en roles protagónicos como Cenicienta, El Cascanueces, Don Quijote, Giselle, Romeo y Julieta, La bella durmiente y, por supuesto, El lago de los cisnes, uno de los títulos con los que se hizo conocida internacionalmente.

Entre 2005 y 2010 integró el Moscow City Ballet, bajo la dirección de V. V. Smirnov-Golovanov, y luego se desempeñó como solista, maestra y responsable de giras en la compañía Crown of Russian Ballet. En paralelo, completó estudios superiores en el Departamento de Coreografía de la Universidad Estatal de Arte y Cultura de Moscú, lo que le permitió sumar una mirada más amplia sobre la dirección escénica y la pedagogía del ballet.

Desde 2016, Titova es directora general y bailarina principal del Moscow State Ballet. En ese doble rol, conduce artísticamente a la compañía y, al mismo tiempo, sigue pisando el escenario en los papeles centrales. Su propuesta combina respeto absoluto por el estilo clásico con una puesta en escena ágil y muy pensada para públicos que, muchas veces, se acercan por primera vez al ballet. Según ha contado en entrevistas recientes, su objetivo es “llevar el ballet a cada rincón” e involucrar a nuevas audiencias en todo el mundo.

Cómo será la presentación del Moscow State Ballet de Rusia

La “Gala de Primeras Figuras” incluirá momentos culminantes de obras maestras como El Lago de los Cisnes, El Corsario, Don Quijote, Carmen, Diana y Actaeon y El Cascanueces, entre otras. Las entradas ya están a a venta en la sucursal SU Crédito, y a través del portal www.norteticket.com en el link https://norteticket.com/MOSCOW-STATE-BALLET-DE-RUSIA-EN-JUJUY/.

El Cascanueces Ballet tiene un lugar especial en el repertorio del famoso Teatro de Ballet Ruso. La presentación es muy popular, ni una sola celebración de Navidad y Año Nuevo está completa sin los héroes de esta increíble y sabía historia, que tanto los adultos como los niños adoran.

Esta es una historia sobre el nacimiento del primer amor y el descubrimiento de un vasto mundo de experiencias y sentimientos. Los espectadores admiran el coraje del Príncipe Cascanueces, que derrotó al insidioso ejército de Myshilda, la amabilidad y el coraje de la pequeña Masha, que vio la muñeca de madera Cascanueces del príncipe noble y audaz y, por supuesto, el fabuloso mundo de los milagros y transformaciones del Año Nuevo.