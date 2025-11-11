Moscow State Ballet de Rusia llega a Jujuy con una gala imperdible

El domingo 30 de noviembre a las 19.30 horas en el Centro Cultural Martin Fierro se presentará el prestigioso espectáculo del Moscow State Ballet de Rusia con la Gala Piezas Mágicas del Ballet Mundial , en el marco de la aclamada gira 2025.

El renombrado ballet desembarca para presentar una “Gran Gala” con fragmentos inolvidables de clásicos de la danza como El Lago de los Cisnes, Don Quijote y El Cascanueces . El público argentino tendrá la oportunidad de disfrutar de noches de danza rusa de primer nivel.

Liudmila Titova, directora del Moscow State Ballet, sostuvo ante de la llegada a Jujuy que “siempre nos basamos en el legado y los cánones del ballet clásico ruso. Nuestra escuela es única e inimitable, y nuestro repertorio refleja esa tradición”.

La “Gala de Primeras Figuras” incluirá momentos culminantes de obras maestras como El Lago de los Cisnes, El Corsario, Don Quijote, Carmen, Diana y Actaeon y El Cascanueces, entre otras. Las entradas ya están a a venta en la sucursal SU Crédito, y a través del portal www.norteticket.com en el link https://norteticket.com/MOSCOW-STATE-BALLET-DE-RUSIA-EN-JUJUY/.

El Cascanueces de la mano del Moscow State Ballet

El Cascanueces Ballet tiene un lugar especial en el repertorio del famoso Teatro de Ballet Ruso. La presentación es muy popular, ni una sola celebración de Navidad y Año Nuevo está completa sin los héroes de esta increíble y sabia historia, que tanto los adultos como los niños adoran.

Esta es una historia sobre el nacimiento del primer amor y el descubrimiento de un vasto mundo de experiencias y sentimientos. Los espectadores admiran el coraje del Príncipe Cascanueces, que derrotó al insidioso ejército de Myshilda, la amabilidad y el coraje de la pequeña Masha, que vio la muñeca de madera Cascanueces del príncipe noble y audaz y, por supuesto, el fabuloso mundo de los milagros y transformaciones del Año Nuevo.

El estreno histórico del ballet El cascanueces tuvo lugar en 1892 en el escenario del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. El libreto, creado por Marius Petipa basado en el cuento de hadas de Hoffmann, El Cascanueces y el Rey Ratón, eventualmente se sometió a diferentes interpretaciones, pero en todas las versiones y producciones, el bien mal derrotado y el amor triunfaron.

La brillante música de Pyotr Ilyich Tchaikovsky todavía ofrece infinitas posibilidades para una nueva búsqueda creativa de coreógrafos y bailarines, y las coloridas decoraciones complementan las imágenes escénicas, convirtiendo el maravilloso mundo de las hadas en realidad.

El Cascanueces y piezas mágicas del Ballet Mundial es un viaje al más bello cuento de Navidad asombroso, misterioso y amable. ¡Este es un verdadero juego familiar de Año Nuevo con una trama mágica y un brillante caleidoscopio de escenas!.