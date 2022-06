El romántico mensaje de la China Suárez a Rusherking

image.png

Lo cierto es que el vínculo va creciendo a pasos agigantados. A menos de dos meses de que se confirmara el romance, el viaje a México deja en claro que se encuentran pasando un gran momento. Sus publicaciones no dejan lugar para sospechas.

image.png

Filtraron un tema de la China Suárez donde habría referencias al WandaGate

A dos meses de haberse lanzado como cantante solista, Eugenia la China Suárez se encuentra trabajando en su segundo single. En los últimos días se ha filtrado un fragmento del que sería el próximo tema y algunas frases llamaron la atención, ya que podrían ser refieridas a su escandaloso affaire con Mauro Icardi.

Al aire de LAM (América) Ángel de Brito informó: “Vamos a presentar un tema que nos dicen que sería el nuevo de la China Suárez. Una fuente muy legítima nos dice que este es el segundo corte”.

Previo a que finalice el programa, mostraron el fragmento donde se la escucha cantar: “Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo”.

“Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era. Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía”, concluye el tema.

Fue en este marco que varias panelistas deslizaron que el tema podría hacer referencia al escándalo de Wandagate y a su relación con la prensa.

Wanda reaccionó a la canción de la China Suárez

Esta mañana, Wanda Nara utilizó su perfil de Twitter para lanzar un picante comentario. “Naaaa jajajaj”, comentó junto a emojis de risas. Si bien no refirió qué era lo que le generaba tanta gracia, varios usuarios lo relacionaron a la filtración de su próximo tema.

image.png

“Qué ridícula esta China. Pero la culpa no es del chancho, sino quien le da de comer”, opinó una usuaria. “¿Viboreando desde temprano Wan?”, lanzó otra.