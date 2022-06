Rusherking y la China Suárez pasaron juntos el fin de semana

image.png

En otras de sus imágenes difundidas se los vio caminando por la ciudad. “Tranqui el style”, publicó una usuaria en referencia al outfit de la pareja y la actriz no dudó en replicar ese comentario en su feed.

La cena romántica de Rusherking y la China Suárez: fideos, papas fritas y fernet

Desde que decidieron blanquear su relación, la China Suárez y Rusherking se ven más felices que nunca. Además de difundir tiernos mensajes en sus redes sociales, la pareja fue registrada con una cámara en varios eventos a los que asistieron juntos.

El jueves, el trapero publicó con sus tres millones y medio de seguidores en Instagram una foto en donde muestra la cena romántica que tuvieron con su novia. En la foto se ve a la China Suárez posando junto a un plato de fideos haciendo un gesto gracioso y de aprobación por la comida que había pedido.

Además de las pastas, ella con crema y él con salsa roja, en la mesa aparecen dos vasos de fernet, varias bebidas sin alcohol y una botella de champagne.

La pareja también pidió el mismo postre: flan con dulce de leche. Lo que se llevó las miradas de muchos usuarios es que la China y Rusherking pidieron unas papas fritas para la entrada.

Así comenzó el amor entre Rusherking y la China Suárez

Invitado PH, Podemos Hablar (Telefe), Rusherking narró hace dos semanas cómo inició el vínculo con la China Suárez. Comentó que se conocieron en una fiesta y que el interés fue mutuo.

“Nos miramos toda la noche. Nos hicimos los bol... y yo no sabía si avanzar o no porque soy muy respetuoso. Aparte, no la conocía, veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Estuvimos toda la noche cruzando miradas. Yo me fui a Madrid y la vi ahí y después cuando volvimos a Argentina nos vimos acá”, recordó.

A su vez, detalló cómo se siente en este momento y cuán importante es su pareja en su vida. “Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentía así. Así que estoy disfrutando mucho de ese proceso. Muy bien”, resaltó.