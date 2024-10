El sorpresivo mensaje de Pampita a la hija de Roberto García Moritán

Posteo. Pampita desmintió su participación en el programa de Susana Giménez: "No voy a ir"

Días antes, la modelo había sido directa al referirse a su ex, Roberto García Moritán, con quien comparte a su hija Ana : “Estoy tratando de estar bien por mi familia, porque tengo chicos que criar, ¿entienden? Tengo que estar en pie para cuidar de mis hijos”, declaró a la prensa, tal como se vio en LAM.

“No voy a responder nada. Debo cuidar a mi familia, y Roberto siempre será parte de ella, así que no haré declaraciones en ningún lado, ni esta semana, ni en el futuro, ni nunca”, afirmó Carolina.

Finalmente, la modelo compartió en quiénes se apoya en estos momentos: “Me refugio en mis hijos, que son el motor de mi vida y me dan la fuerza para todo. Afortunadamente, tengo esa fuente de amor que me inspira cada día a vivir, a trabajar, a mejorar y a seguir adelante”.