Pampita y una extraña publicación en medio de rumores de crisis con García Moritán

“Amor de verdad, me lo merezco; que toda salga bien, me lo merezco; lo bueno viene a mí, la vaina se me va; hasta la vista al mar me la merezco”, eran las letras que resonaban mientras Pampita posaba de diversas maneras bajo la luz solar. En las líneas que siguen, la cantautora canta: “Un cielito azul, me lo merezco; una vida cool, me la merezco; lo bueno viene a mí y lo que está para mí viene en camino, yo me lo merezco”.

"Me lo merezco" era la frase principal del tema que eligió Pampita para lucir su look.

La sección de comentarios fue inundada con mensajes de sus seguidores. Mientras algunos elogiaron el estilo de la presentadora, otros mencionaron los rumores sobre su relación matrimonial.

“Mirada triste…¡No dejes que eso pase! Es la era de las mujeres. Que ningún hombre vuelva a sacar el brillo de tu mirada y sonrisa, ¡arriba una vez más!”; “Te merecés un amor de verdad como todas”; “Cada día más preciosa y única”; “¡Del Club Atlético Pampita Ardohain toda la vida!”; “Lo mejor es lo que está por venir”; “Sos un orgullo para todas las mujeres que te adoramos. Enfocate en vos y en tus hijos”, fueron algunas de las dedicatorias que le dejaron a horas de subir la publicación.

Es importante señalar que no es la primera ocasión en que la modelo genera revuelo por su presencia en las redes sociales. Este fin de semana, la cuenta del Ejército de LAM indicó que ella habría reaccionado con un 'me gusta' a un comentario desfavorable sobre su pareja. La imagen de esa interacción se publicó en X (anteriormente conocida como Twitter) y dejó a todos atónitos.

La dupla se enfrenta a rumores de crisis a cincos años de contraer matrimonio.

“Mucha mina para tan poco hombre”, comentó una persona en una de sus más recientes publicaciones. Sin quedarse callada, Carolina se ocupó de desmentirlo y comentó sobre la difusión de la supuesta imagen: “No puse ningún like ”.

Simultáneamente, ella optó por no comentar sobre los pormenores de su vida amorosa. En lugar de ello, siguió compartiendo imágenes de sus viajes recientes y de sus compromisos profesionales, además de exhibir sus momentos familiares. Uno de sus últimos planes recreativos incluyó a su hija Ana, fruto de su relación con el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad, y a un par de amigas en el Ecoparque Interactivo de Buenos Aires.

En esa oportunidad, la conductora eludió proporcionar cualquier detalle al respecto, a diferencia de Roberto, quien emitió un breve comunicado para aclarar las versiones que habían circulado en los últimos días.

"No existe la infidelidad ni hay terceros en discordia", había dicho García Moritán.

“No existe la infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero no estamos separados. Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones por favor”, expresó tajante el empresario a días de comenzar los rumores.

