Fuertes rumores marcan una crisis entre Pampita y Roberto García Moritán

“ Me encantaría decirte que tengo la posta . No la tengo, no la sé. Todo lo que te diga van a decir que es mentira. Pero no lo sé, no hablé con ella al respecto. Mañana la veo. Y si me hacés mañana esta nota, también te voy a decir que no te voy a contestar porque es mi amiga”, expresó Angie , como también es conocida, en respuesta a la pregunta del cronista del programa conducido por Ángel de Brito .

“Garpa que no estén bien, la realidad es esa. Es más divertido ir por ese costado... La realidad es que no tengo consciencia del tema y tampoco te ayudaría mucho, porque si lo supiera... Trabajé dos años en Intrusos y jamás dije nada de Carolina, porque este trabajo es bastante efímero y las amistades son un poquito más duraderas. Así que siempre trato de cuidar los vínculos de esa manera”, agregó luego, intentando esquivar precisiones al respecto.

No obstante, su última declaración durante la entrevista despertó diversas sospechas. “La verdad es que no sé qué pasó, no tengo ni idea. Ahora ya me empezó a generar intriga a mí. No tengo ni idea, claramente algo más raro de lo habitual está sucediendo. Pero no te puedo decir: ‘Pasó esto, pasó lo otro’. Solamente porque no lo sé y porque si lo supiera, tampoco te lo podría decir”, cerró Balbiani.

Al regresar al estudio, luego de pasar el video, De Brito ofreció más detalles sobre los rumores que apuntan a una posible ruptura entre la conductora y el titular del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. “A mí lo que me dicen es que están separados, pero que están en su casa conviviendo. Me dicen que Barby Franco muchas veces está cuidando a Anita, son muy amigas ellas. Algunos señalan, y esto no me consta para nada, que habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura porteña. Es el fin de la carrera política de Moritán. Ojalá que no. ¿Pero sabés dónde me genera más sospecha? En que no hablan”, señaló el conductor.

En ese momento, Yanina Latorre intervino, afirmando que esta crisis ya existía antes de la situación actual. “Esto viene de hace un tiempo largo, desde hace más de un año. Pasaron cosas el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum. El año pasado, en pleno Bailando, ella le encontró mensajes con una periodista política. No sé si consumaron”, dijo la mujer de Diego Latorre. En ese aspecto, De Brito le consultó si se trataba “de una periodista que tuvo conflictos en su anterior lugar de trabajo” y Yanina asintió con su cabeza.

Yanina Latorre asegura que esta crisis es anterior a este presente.

Y se refirió nuevamente al tema. “Cuando Pampita encontró esos mensajes, le dijo a él: ‘Hasta acá, que no vuelva a pasar’. No es la primera vez que pasa algo. No estoy diciendo que haya consumado, sino que fueron desprolijidades en el teléfono. A ella no le gustó algo que leyó en el teléfono y le dijo: ‘Hermano, una más y te vas’”, concluyó Latorre.

Las primeras noticias sobre la crisis emergieron en el programa Implacables (El Nueve), cuando el panelista Daniel Gómez Rinaldi planteó el asunto. “Si bien en los Martín Fierro se los vio muy amorosos toda la noche, desde hace unos días está la versión de una separación entre Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. A fines de agosto también se había comentado algo de esto y él lo desmintió, pero en los últimos días estos rumores volvieron a aparecer”, dijo el periodista.

"Me dijeron que Roberto estuvo parando en Casa Lucía, un hotel en la zona de Recoleta", informaron.

“Me dijeron que Roberto estuvo parando en Casa Lucía, un hotel en la zona de Recoleta, en la calle Arroyo. Lo llamé en un momento y hablé con él porque quería chequear si era cierta esta nueva versión”, agregó luego.

