Pampita salió a aclarar a través de sus redes sociales que no tiene pensado ir a hablar a ningún programa sobre su separación de Roberto García Moritán.

Posteo. . Pampita desmintió su participación en el programa de Susana Giménez: "No voy a ir"

Pampita desmintió su participación en el programa de Susana Giménez: "No voy a ir"

La modelo y conductora Pampita Ardohain salió al paso de las versiones que aseguraban que haría una entrevista exclusiva con Susana Giménez para hablar sobre su reciente separación de Roberto García Moritán. A través de su cuenta de Instagram, Pampita aclaró que no tiene intenciones de participar en ningún programa y que las especulaciones al respecto son infundadas.

“Quiero aclarar que no hablé con ningún productor de ningún programa. Ni voy a ir a ningún programa” , afirmó la modelo, desmintiendo así la ola de rumores que circulaban en los medios. Además, dejó en claro que “todo lo que se especula de una participación mía en algún lado o pedido a cambio de dar una entrevista es mentira”.

Pampita desmintió su participación en el programa de Susana Giménez: "No voy a ir"

Pampita desmintió su participación en el programa de Susana Giménez: "No voy a ir"

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, expresó Pampita, junto a imágenes de conversaciones donde ambos se manifestaban cariño y apoyo mutuo. En estos mensajes, se pueden observar frases de amor, así como inquietudes de Pampita por su trabajo.

La modelo también compartió enlaces de programas que discutían su relación, evidenciando su deseo de aclarar la situación frente a la opinión pública. Con esta serie de publicaciones, Pampita busca no solo defender su verdad, sino también poner un freno a las especulaciones que rodean su vida personal en estos momentos difíciles.

El último posteo de Pampita en sus feed de Instagram

La modelo y conductora también subió un video con una voz en off en donde se puede escuchar una reflexión sobre la vida misma, de hecho una de las frases dice: "Alunas de las mejores cosas de la vida, llevan su tiempo". Esto da a entender que está claramente atravesando por un momento complicado a nivel personal pero con la seguridad de que, cuando se reponga de esta separación, volverá a resurgir como un ave fénix.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pampita (@pampitaoficial)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.