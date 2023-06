ke personaje.jpg

Las drogas en su vida

"Para mi la droga, de muchas cosas que hay en el mundo, fue la peor elección en la que uno puede creer que va a encontrar una solución", relata Emmanuel en el programa Seres Libres con Gastón Pauls. El cantante cuenta que su primer contacto con las drogas fue a los 13 años.

"Una vez llegue a contar 11 transas en 4 manzanas en mi barrio", decía refiriéndose a cómo el ambiente facilitaba su acercamiento a estos vicios.

Luego de muchos años de adicción, el entrerriano toma la decisión de internarse para poder salir adelante, pero los sucesos por los que pasó son realmente escalofriantes.

El día que vio la muerte y tomó una gran decisión

“Tengo muchos amigos que han muerto, que los han matado, se han suicidado, y yo pude haber sido parte de ellos”, confiesa Emanuel de la difícil situación que pasaba en el esos años.

“Mis amigos fueron testigos de mi último intento de suicidio. Tenía mucha paranoia, tenía un fierro en la mano, entraba a mi habitación con una cuchilla, en un lugar donde no había nadie, o sentado en la mesa esperando que salga ese de la habitación que no había nadie, entras gritando que se vaya. Toda esa cotidianeidad te cansa y te agota tanto mental y físicamente que lo único que te dice constantemente es que te mates, todo el tiempo”.

“Ese día yo tenía una escopeta, una 1270 la cargué y me quise ir a ver al espejo por última vez porque… Dios siempre estuvo conmigo, fui yo quien le dio la espalda, todo ese tiempo y aun así siempre estuvo esperando que yo le deje media puerta abierta para que lo deje abrir y para tirarme un soplido, me pegue en la cara y me saque esa basura interna que no me la podía sacar ni bañándome”.

“Cuando me mire en el espejo, con una cara vacía y una mirada sin vida, mi cara se rio de mí. Tenía una escopeta cargada y cocaína en la mesa y cuando me mire esa vez en el espejo, porque seguro asa Dios lo quiso, mi cara se burló, se sonrió de una manera burlona y te dice yo te dije”.

“En ese momento Dios me dijo, no hay problema, yo te voy a esperar y vos arrancas el miércoles”, contando que fue un día domingo y el lunes el decide, junto a su representante que lo acompañó en las peores, internarse.

En 90 días él logró salir de su adicción y actualmente lleva una medicación mínima controlada con profesionales, mejorando día a día como dijo en otra entrevista, “para ser mejor padre para sus hijas y poder darle lo mejor”.