Emilia Mernes y Duki estarían en crisis: los detalles

Matías Vázquez, panelista del ciclo, contó que “hay mensajes en donde el Duki no solo habría escrito, sino también habría mandado una fotito. Algunas jugando con manuelita”.

Además, el periodista Juan Etchegoyen de Radio Mitre Live reveló que “a mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad. Desde mi info es un hecho la ruptura y hoy no tiene vuelta atrás”.

El presentador también manifestó que “a mí me describen que discusión muy acalorada entre Duki y Emilia que termina con la intérprete dejándolo en las últimas horas. Hoy la separación es para siempre pero me dicen que se aman mucho ellos, que creían que esta historia perduraría para siempre así que no me sorprendería una reconciliación en el futuro”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emilia.mp3 (@emiliamernes)

Y concluyó con que “yo estoy seguro que esto que te cuento no lo van a hacer público porque a ninguno de los dos les conviene tampoco, me hablan de que de a poco se irá notando todo a través de las redes sociales para que esto no sea escandaloso para nadie pero la separación está concretada”.

La supuesta infidelidad de Duki a Emilia Mernes

En medio del revuelo, la tercera en discordia rompió el silencio y dio su versión de los hechos tras exponer chats con el cantante. A través de sus historias de Instagram expresó: "Voy a aclarar un par de cosas. Yo no contraté a nadie para subir nada, no estoy intentando 'hace años' difundir esto, y por sobre todo, no mentí en absolutamente nada”.

image.png

Luego aclaró que su amiga, la que publicó inicialmente en la red un mensaje que hablaba sobre la conversación con el intérprete, borró todo por pedido de ella para no "armar más quilombo de lo que se había armado".

Acto seguido, Lula publicó una grabación de pantalla donde mostraba el momento en que le había contado la situación a sus amigas a través de un grupo de WhatsApp: "Aquí cuando le conté lo que pasó hace un año en un grupo de amigas tenía, pueden ver las fechas".

Además quiso dejar en claro que los chats no estaban editados y recordó que su novio lo había subido a su cuenta de Instagram el año pasado.

En otra historia la joven indica que “salgo a aclarar todo esto porque me quedé callada para no crear más bardo y que no se agrande el asunto. Pero ustedes están llevando esto a otro extremo. Difunden mi cara, mis redes, mi nombre y apellido, recibo miles de mensajes de odio. Y me parece que tengo que defenderme de las cosas que inventan y dicen. Crean lo que quieran creer. Pero chequeen bien su información antes de difundir la cara de una persona”.