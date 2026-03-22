Emotiva despedida a Daniel Buira, ex baterista de Los Piojos, con batucada y aplausos

La despedida a Daniel Buira estuvo marcada por una profunda emoción, en la que las lágrimas se mezclaron con aplausos, cánticos y el sonido característico de los tambores de La Chilinga. Tras el velatorio realizado en Caseros, y cuando el coche fúnebre partía rumbo al Cementerio de la Chacarita, decenas de personas se congregaron en la puerta para despedir al ex baterista de Los Piojos, fallecido el sábado pasado.

La emotiva despedida a Daniel Buira: el video El silencio inicial dio paso a una ovación que fue creciendo hasta convertirse en un aplauso colectivo, cargado de respeto y reconocimiento. En ese momento, los tambores cobraron protagonismo: integrantes de La Chilinga —escuela popular de percusión de Argentina— acompañaron la despedida con una batucada que transformó el dolor en homenaje.

La escena, atravesada por la tristeza y la emoción, fue registrada por el usuario de X @gonzaorellana87. El video se difundió rápidamente en redes sociales y refleja el instante en que el vehículo avanza entre la multitud, en un clima de respeto.

Lejos de una despedida en silencio, el último adiós a Buira estuvo acompañado por la música, la energía y el afecto de quienes compartieron con él su camino, tanto en la escuela de percusión como en su trayectoria junto a Los Piojos.

Emotiva despedida a Daniel Buira con batucada y aplausos Falleció Daniel Buira, primer baterista y fundador de Los Piojos El músico tenía 54 años y fue hallado descompensado en la sede de su escuela de percusión en la zona de El Palomar. Según trascendió, Buira padecía asma, aunque la Justicia inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento y descartar la intervención de terceros. En el lugar no hay cámaras de seguridad internas, por lo que solo se analizarán imágenes del exterior. Su historia está íntimamente ligada a los inicios de Los Piojos. Hace casi cuatro décadas, en Ciudad Jardín, fue uno de los fundadores del grupo junto a músicos como Miguel Ángel Rodríguez, Daniel Fernández, Juan Villagra, Diego Chávez y Rosana Obeaga. La banda terminaría de consolidarse en 1989 con la llegada de Andrés Ciro Martínez, quien se transformó en su líder y voz principal.

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