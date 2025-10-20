lunes 20 de octubre de 2025

20 de octubre de 2025 - 17:48
Imperdible.

"Experiencia Dalia Gutmann" llega a Jujuy: entradas, lugar y día

La reconocida comediante Dalia Gutmann se presentará con su nuevo espectáculo, una propuesta de humor que combina anécdotas personales, reflexión y risas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Dalia Gutmann.

Dalia Gutmann.

&nbsp;Dalia Gutmann en Jujuy.

 Dalia Gutmann en Jujuy.

&nbsp;Dalia Gutmann en Jujuy.

 Dalia Gutmann en Jujuy.

Dalia Gutmann en Jujuy.
Dalia Gutmann en Jujuy.

Dalia Gutmann en Jujuy.

"Experiencia Dalia Gutmann" es un show de stand up en el cual - fiel a su estilo verborrágico y alocado - la comediante cuenta las vivencias de una ex adolescente de los 90 que se convirtió en una señora perimenopáusica, madre de dos, en pareja hace mil aunque ya no se use, que se asume cambiante, dudosa, histérica, impuntual, terca y todas esas cosas le complican la vida, pero intenta convertir en comedia.

Dalia Gutmann en Jujuy.
Dalia Gutmann en Jujuy.

Dalia Gutmann en Jujuy.

Hace 20 años que Dalia Gutmann se dedica al humor, y comparte con el público las cosas que le pasan. Ella se ha convertido en una voz clave para reflejar el universo de las mujeres a través de la comedia. Su habilidad para conectar con la audiencia logra que muchas mujeres se sientan identificadas y acompañadas, y que los hombres que asisten al show comprendan un poco más nuestra vida cotidiana (Aunque vale aclarar que a veces puedan irse más confundidos de lo que entraron)

El espectáculo promete una noche de risas, reflexión y complicidad, con el sello inconfundible de una de las comediantes más queridas del país.

