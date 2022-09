Falleció Nelly Trenti, la famosa locutora de Mirtha Legrand. 

Nelly tenía 85 años y falleció este jueves. Los motivos aún no se dieron a conocer. La locutora estuvo junto a la legendaria conductora de la televisión durante más de 30 años y su voz era marca registrada del programa.

Trenti se recibió en el ISER como locutora y su primer trabajo lo obtuvo a los 17 años, algún tiempo antes de obtener su título. Su labor junto a Mirtha Legrand comenzó en 1990, cuando los almuerzos se emitían desde el viejo ATC.

Conmoción Nelly Trenti se destaca el hecho de que fue la primera mujer en conducir el noticiero de Canal 7. Twitter

Más allá de su reconocible desempeño en el ciclo de Legrand, Nelly Trenti también puso su voz a propuestas como Pinti y los Pingüinos, TPA Noticias y Las historias de Galán.

Además, entre los logros profesionales de Nelly Trenti se destaca el hecho de que fue la primera mujer en conducir el noticiero de Canal 7 y la primera locutora en ganar un premio Martín Fierro en 1959.

Las palabras de Nelly Trenti hacía Mirtha Legrand

En diálogo con Crónica, la locutora había explicado los motivos por los que no estuvo en los programas especiales de Mirtha Legrand el año pasado. Trenti contó que “nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular, y por otra parte, la pandemia modificó todo, hasta nuestra manera de ser”.

Con respecto a si volvería a trabajar con la diva, Nelly había manifestado que “se fueron dando las cosas así y considero que el programa que conduce Juana es otro programa, no es el mismo que hacía Chiquita, tal vez el de ahora está dirigido a un público más joven. Si vuelve Mirtha, voy a estar, yo no reemplazo a nadie”.

El fallecimiento de Nelly se produce días antes del regreso de Mirtha Legran a la televisión. Mirtha y Juana Viale, su nieta, firmaron contrato con El Trece para estar al aire a partir de este mes.

Ángel de Brito en LAM, informó que “la productora de Nacho Viale va a producir tanto a Mirtha como a Juanita por 12 únicas emisiones. 4 de septiembre, 4 de octubre y 4 de noviembre. Mirtha los sábados a la noche y Juanita los domingos a la noche”.