Filtraron fuertes detalles de la supuesta infidelidad de Duki a Emilia: qué pasó. 

La periodista contó que “ella les respondió unas storie de Instagram, él le respondió y empezaron a hablar . Y esto es de un año atrás, no es que fue la semana pasada. Hoy yo me comuniqué con ella para preguntarle si alguien intentó escribirle y a mí me dijo que ni Duki ni Emilia le escribieron ”.

image.png

Las fotos que se mandaron no las vi, pero según ella no son fotos hot, por eso en un mensaje dice él ‘daba ver más’. Él simplemente le contaba lo que estaba haciendo él ese día, que estaba viajando a Chile haciendo la venta de un disco. Todo coincide así que es real el chat, no es fake. Esta chica Lula no miente”.

Emilia y Duki pasearon por Miami en medio de los rumores de crisis

Emilia Mernes y Duki finalmente decidieron dar una señal de lo que es su romance y aunque muchos consideraban que todo había terminado, posaron juntos desde Miami. En lo que se vio en la imagen, ambos parecían felices y muy distendidos.

image.png

Resulta que Mernes también apareció junto a una fanática que, al encontrarla en la calle, no dudó ni un segundo en pedirle una foto. Esta misma chica fue testigo predilecto de cómo estaba la pareja y reveló varios detalles.

Ya de noche, la mina había caminado 35 cuadras, ahorrando todo el uber que me gasté de un trabajo hasta donde estaba Emilia y Duki, para comprobar con mis ojos que estaban juntos”, comenzó diciendo Agustina Navarro, la mujer que los descubrió en Miami y que además es periodista.

La joven relató que “estaban juntos. Yo estaba intensa con esta relación. Se fueron juntos a ver la casita que se compraron con todas la reproducciones le di a la balada de Emilia, ese tema pasó a ser primero en mi lista de Spotify y ahí están, juntos”.

Y agregó que “ella estaba toda diosa. Estaba con el Duki, pero fue medio raro. Yo estaba toda insoportable. Duki ahí con su gorra y su camisa toda grafiteada, que a mí no me interesa, están juntos, se acabó el rumor de que cortaron, lo confirmé con mis ojos”.