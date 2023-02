Flor de la Ve habló sobre los supuestos chats con Fede Bal

"Me enteré de unos supuestos chats, falsos, no hace falta aclarar, entre Federico Bal y la señora. Voy a hablar de este tema", comenzó diciendo la conductora.

En su mensaje, la conductora no dudó en apuntar a aquellos que vinculan a la mujer trans con lo malo, o como dijo ella, con "lo monstruoso". "Tengo un sabor amargo. Sucede en el espectáculo y es la violencia que vivimos las identidades trans. Y quiero hacer foco en eso. Lo señalan a Federico Bal y lo relacionan con una mujer trans y lo ponen desde el lugar del prejuicio, de los monstruoso. No era suficiente que él tenga historia con muchas mujeres, sino que le faltaba algo. Pongamos la trava, pongamos la perversión, pongamos el pecado, lo pecaminoso, el tabú, lo morboso", detalló Flor.

En esta línea, continuó: "Desde el día que yo debuté en el mundo del espectáculo no hubo un día que no se hayan metido con mi sexualidad, con mis genitales". Después, aclaró una y otra vez que los chats con Bal son "falsos". "Los crearon con la intención de seguir estigmatizándome", dijo De la V, quien mantiene un vínculo de amistad con Federico.

image.png

"Quizá ahora hay mucha gente del otro lado que está en el despertar (sexual), está construyendo su vida, su identidad y les digo: 'No tengan vergüenza nunca más'", añadió.

"No les voy a dar ese poder nunca más", acotó luego de tirarle una indirecta, sin mencionarlo, a Jorge Rial, quien había afirmado en su cuenta de Twitter que los chats eran verdaderos y, de acuerdo a lo que dio a entender, cuestionó en el pasado su condición de travesti.

"Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y me amo con todo mi ser. Años me llevó decirlo", pronunció Flor De la Ve en la pantalla de América. "No tengas miedo de nada, que nadie te haga sentir vergüenza jamás de tu cuerpo", aconsejó.

Y concluyó: "Soy la conductora. Una trava orgullosa de su cuerpo y sus genitales".

Después de sus palabras, Rial se manifestó en Twitter. "En esto le doy la razón a @Flordelav. Usaron esos chat para meterse con su sexualidad", aseguró el ex conductor de Intrusos, que hoy en día se encuentra conduciendo Argenzuela en el canal C5N.

Embed El descargo de Flor de la V por los falsos chats con Fede Bal y palo para Jorge Rial. #Intrusos pic.twitter.com/z15JGzOnpr — Real Time (@RealTimeRating) February 13, 2023

Fede Bal también negó los chats con Flor de la Ve

Al terminar su función de teatro, Fede Bal se detuvo a hablar con los periodistas, y se encargó de negar que los chats que circularon en los que se lo vincula con Flor de la Ve y Lourdes Sanchez son falsos, razón por la cualno tiene nada que hablar con la conductora de Intrusos y su marido, Pablo Goycochea.

"Entiendo el juego, estos son chimentos, pienso que los abogados son para cosas más importantes", dijo Bal, aclarando que no dará lugar a acciones legales contra quienes divulgaron los chats, tomando una postura distinta a la de Estefi Berardi, quien sí manifestó que acudirá a la Justicia.