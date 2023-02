Qué dijo Fede Bal tras su polémica separación de Sofía Aldrey. 

A la salida del teatro en Carlos Paz donde protagoniza Kinky Boots, Fede Bal declaró que “es un momento súper especial para mí. No tengo muchas ganas de hablar. A la única persona que tengo que pedirle disculpas es a mi ex novia. Ya lo hice en privado, ahora lo hago públicamente”.

El actor comentó que “no tengo más ganas de seguir hablando. Es un momento en el que yo tengo que trabajar un montón. Claramente, hay un tema que necesito laburar en mi forma de ser y en mi personalidad. Pero se están diciendo un montón de cosas que sí son ciertas. Hay otras que son mentira”.

En la misma línea indicó que el fastidio incide en la “frivolidad” con la que se habla en los medios de ciertos temas que lo involucran como del cáncer que atravesó durante el 2020. “Nadie sabe lo que es vivir lo que yo estaba viviendo. Nadie tiene idea de lo que yo pasé. Si me equivoqué como lo hice a la única que le tengo que pedir disculpas es a Sofía y lo hice”, expresó.

No se quedó callado Indicó que tuvo un diálogo privado con quien fuera su pareja. Twitter

Bal descartó la posibilidad de una segunda vuelta con quien fuera su pareja durante más de tres años. Por su parte, Sofía rompió el silencio el jueves por la noche al enviarle un mensaje en vivo a Ángel de Brito en LAM (América) luego de que Estefanía Berardi negara ser parte de la lista de amantes de Fede Bal, aunque se filtraran chats comprometedores entre ellos.

“Él es un manipulador que da vuelta todo, estoy muy triste, como lo hizo con Sol durante cuatro años. ¿Por qué voy a mentir yo? ¿Qué gano con esto? Odio estar expuesta y pasar por esta situación. No tengo nada contra Estefi, son tantas y son un montón pero ella es la más reciente. Acá se terminó para mí, está todo dicho, no es solo un problema de cuernos, es un tipo patológico, quiero que se sepa cómo es él”, fue el mensaje que leyó el periodista en vivo.

Qué dijo Estefi Berardi tras los escandalosos chats

Estefi Berardi dijo que “tampoco violé a nadie ni robé un banco. Que cada uno haga lo que quiera. Yo ya dije que no son mis chats, mis abogados están trabajando en eso porque no me voy a hacer cargo de algo que no es”.

La panelista manifestó que “también está cayendo gente que no tiene nada que ver, chicas que ya lo negaron. Entiendo que uno a veces actúa desde el dolor, nadie merece salir lastimado, pero me parece que es algo que tienen que arreglar entre ellos y que Sofía se la tiene que agarrar con él. Fede debe dar explicaciones, yo no tengo que explicar nada”.

“Me la banco la verdad. Me tocó a mí. Y bueno. Yo creo que todo en la vida vuelve. Y lo que el otro dice, o hace, le va a volver a uno mismo. Entonces, el otro queda mal. Yo, como sé quién soy, estoy tranquila y lo único que me pasa es que no paro de crecer”, dijo Berardi.