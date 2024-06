Furia, eliminada de Gran Hermano: sus 5 mejores momentos

Desde el inicio, Juliana Scaglione se mostró como una competidora perseverante en esta temporada del programa. Además de ser deportista y entrenadora, se destacaba como doble de riesgo y generadora de contenido en plataformas digitales, entre otras habilidades. “El momento más importante de mi vida fue tirarme de un piso 21 en Puerto Madero”, apuntó, orgullosa en su video de presentación.

“Tenés dos opciones: triunfar o ser espectadora, y yo no vine a ver a nadie”, reveló sobre su enfoque competitivo, que mantuvo sin vacilar durante los seis meses de su participación. Finalmente, este martes fue eliminada del programa por votación del público.

Embed

Round 1°: el fin de la amistad con Agostina

Desde el principio, Juliana mostró su disposición a cruzar límites para alcanzar el podio, algo que sorprendió a todos por la intensidad que generó entre sus compañeros. Inicialmente contó con aliadas en un grupo autodenominado "Las Furiosas", pero este grupo se desintegró rápidamente.

Primero con la partida de Carla De Stéfano, también conocida como "Chula", quien dejó voluntariamente el programa, seguida por la primera eliminación de Catalina Gorostidi.

Esto la dejó en conflicto con Agostina Spinelli, con quien tuvo serias disputas. La policía incluso intervino, abandonando la casa por considerar que su seguridad, e incluso su vida, estaban en peligro al convivir con Scaglione.

Todo comenzó después de que la exagente de policía le hizo una observación y le solicitó que siguiera las normas del programa. En lugar de aceptar el consejo de su compañera de equipo, la deportista se enojó y la confrontó. “Te digo algo: no juguemos más juntas porque no tengo más ganas de que me des órdenes. Conmigo, tranquila”, manifestó, mientras su compañera se encontraba en la cama.

Embed

Spinelli no solo la acusó de ingratitud, sino también de falta de respeto. “¿Te pensás que porque gritás tengo que cerrar el ort…? Te hice un chiste, si tenés la tanga dada vuelta es problema tuyo”, retrucó.

Esta fue la primera de las numerosas confrontaciones que enfrentaron. Sin embargo, el punto crítico llegó durante una nominación a principios de marzo, cuando Lisandro Navarro fue eliminado y Agostina optó por abandonar el programa unas pocas horas después. “Yo me voy atrás de él, no quiero estar más acá. No voy a vivir en una casa con una persona que me amenaza de muerte”, manifestó la jugadora, llorando, en el confesionario de la casa.

Aunque le propusieron que se quedara un día adicional para reconsiderar su decisión, la exagente no modificó su postura. Por ello, recogió su valija y abandonó definitivamente el programa, dominada por el temor hacia su antigua amiga. “Ahora voy a poder ir a la cocina sin tener que ver una cara de ort…”, sentenció Scaglione durante los primeros momentos de su salida.

Round 2°: el comentario gordofóbico de hacia Ariel

Durante el certamen, hubo una visita notable de Alfa y Ariel Ansaldo, dos figuras de la temporada anterior del reality que mantenían una relación conflictiva. Mientras uno generó tensiones entre los participantes, el otro trató de añadir un toque de humor y alegría. Esto no fue bien recibido por la doble de riesgo, quien demostró su lealtad hacia Walter y no mostró una buena disposición hacia Big Ari.

Embed

Apartada de los demás concursantes, Juliana optó por quedarse con Walter mientras los otros preferían estar con Ansaldo. Mostrando su molestia por la presencia de este último, no titubeó en dirigirle una serie de comentarios que recibieron fuertes críticas. “Tenés la voz parecida a Lisandro y me molesta escucharla”, le indicó Juliana, lo que sorprendió al empresario gastronómico de 47 años.

Aunque lo tomó con humor, las verdaderas intenciones de la concursante eran distintas y no vaciló en comunicárselo claramente.

Nadie anticipaba que fuera a dirigirse así, especialmente porque el exconcursante no parecía dispuesto a confrontar. "Traigan más comida que este se come todo", exclamó y lo repitió, expresándolo explícitamente frente a las cámaras del programa. Fuera del set, sus declaraciones fueron criticadas por la audiencia y calificadas como discriminatorias hacia las personas con sobrepeso.

Round 3°: la enfermedad como estrategia

En el transcurso del programa, a Juliana le diagnosticaron Leucemia de grado 1. Antes de que se conociera el diagnóstico, este tema causó gran preocupación entre sus compañeros. Fue la misma concursante quien se acercó a ellos para informarles sobre lo que los médicos le habían comunicado, tras haber salido del set para someterse a una serie de exámenes.

“Chicos, tengo leucemia grado 1. Y no es joda, no es chiste”, afirmó. En un esfuerzo por clarificar la situación, explicó: “No tengo que tratarlo porque está en nivel uno si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda”, aseguró para sorpresa de todos, tanto adentro como afuera de la casa.

Embed

Ante la incredulidad de todos, los compañeros de casa intentaron demostrarle su solidaridad y ánimo en ese duro momento. Su respuesta fue clara: se mantuvo firme en el juego, determinada a no dejar que ni siquiera su diagnóstico la apartara de su objetivo de ganar el gran premio por el cual había ingresado al programa. Incluso supo aprovechar la situación para obtener ventajas y avanzar hacia la final.

En el pasado, señaló a Virginia Demo y Florencia Regidor de intentar “enfermarla”. “Tanto que se hacen las buenas. El bolud... me enferma, y la otra pelotud... está con faringitis y yo toda llena de mocos”, dijo. “Yo no me puedo enfermar, chicos. Tengo un diagnóstico en el cual no me puedo enfermar, no se me puede caer mi sistema nervioso central. Acabo de ir a un médico encima. Me dieron paracetamol. ¿Sabés lo que quieren? Sacarme del juego. Por eso me mandan al médico. Hasta que me muera, no voy a parar”, las acusó.

Round 4°: el feroz encontronazo con Mauro

También hubo espacio para el romance. La concursante se entregó al amor con la llegada de Mauro, un estudiante de Marketing. Juntos exploraron su pasión y vivieron momentos de felicidad frente a los seguidores. Sin embargo, la relación no perduró indefinidamente.

Una vez más, Juliana cambió a uno de sus aliados por un adversario. Esto se evidenció en una de sus peleas más intensas, que la colocó al borde de la eliminación y resultó en una sanción sin precedentes que la mantuvo nominada hasta el final de su permanencia en el programa.

Embed

“Dejame comer tranquila, dejame de romper las pel... Te lo pedí bien. En donde yo estoy, vos no estés, tómatela. Levantate de ahí porque voy a buscar mi pizza y quiero comer tranquila. Te lo dije en serio, ¡vos ni nadie me toma de pelo…, sorete!”, exclamó la doble de riesgo mientras intentaba apartar a D'Alessio de su sitio en el patio de la casa, donde él estaba sentado junto a Nicolás.

El joven ignoró su reacción, así que ella se acercó furiosa para enfrentarlo verbalmente: “Todo porque quiere cámara, bol… Te lo dije bien ayer. ¡A vos no te mira nadie!”.

Este evento marcó el fin de su relación. Después de que el joven fuera eliminado, Furia esperaba una reconciliación, pero un grito desde afuera le dejó claro que él no quería seguir adelante con su vínculo. En ese momento, tuvo una relación íntima con Pancho, hijo de Darío, mientras que Mauro inició un breve romance con una periodista llamada Antonella Ravinale.

Round 5°: contra los exparticipantes de la casa

Durante dos días consecutivos, la casa de Gran Hermano reunió nuevamente a los concursantes que habían participado durante toda la temporada. En dos rondas, los exconcursantes rememoraron momentos y realizaron votaciones antes de la noche de nominaciones. Como era de prever, la mujer de 33 años aprovechó la ocasión para expresar abiertamente su frustración hacia ellos.

Embed

“¡Cacatúa! Alto cringe este pibe. Volvé a tu casa, gil del ort…, falluto”, expresó a los gritos contra Joel, a medida que escuchaba sus pasos afuera del SUM, donde se encontraba encerrada con sus compañeros. Luego se volvió hacia Catalina, otra de sus compañeras, y le lanzó una serie de insultos y una acusación seria. “Ni aunque te coj… a alguien de producción se te va a dar, así que chau”, se despachó.

También se dirigieron comentarios despectivos hacia Paloma y Coty Romero, junto con referencias a sus cirugías estéticas y una serie de insultos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.