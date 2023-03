Gianinna Maradona habló de los rumores que la vinculan con Agüero

El día de hoy se ha informado que Gianinna Maradona y el Kun Agüero podrían haber compartido dos noches en un hotel en Uruguay . A pesar de que ingresaron de manera individual para no llamar la atención, eventualmente se supo del encuentro y esto provocó la indignación de Sofía Calzetti, la pareja actual del ex Barcelona.

El periodista Pepe Ochoa fue el encargado de brindar detalles del encuentro que habrían tenido en Punta del Este. “A él lo contrataron porque es la cara de un casino y lo que me contaron fue que la invitó.

Él llegó primero, ella después. Siempre usaron un ascensor que no usa nadie: el de servicio. Ella estuvo dos días en el mismo cuarto y no estaba el hijo. Estaban ellos solos y se armó todo un operativo para que no se enterara nadie”, informó. Hasta ahora, el ex Independiente no se ha pronunciado sobre el tema.

image.png

Por qué se separaron Gianinna Maradona y el Kun Agüero

En 2008, Gianinna Maradona y el Kun Agüero iniciaron una historia de amor que los llevó a estar juntos por un largo tiempo. La relación fue tan intensa que Gianinna tomó la decisión de mudarse a España, donde el futbolista jugaba en el Atlético de Madrid. Al año siguiente, anunciaron la buena noticia de que estaban aguardando la llegada de su primer hijo, Benjamín.

En 2012, Gianinna Maradona y el Kun Agüero se trasladaron juntos a Inglaterra, donde el jugador se convirtió en una figura importante del Manchester City. Sin embargo, la convivencia entre la pareja comenzó a deteriorarse y surgieron conflictos entre ellos.

image.png

En ese momento, se rumoreaba que la joven se había disgustado con el jugador por su apoyo a Verónica Ojeda, la pareja de su padre Diego Maradona, quien había quedado embarazada de Dieguito Fernando. Por otro lado, desde el círculo cercano del futbolista afirmaron que él decidió poner fin a la relación porque ella se iba de fiesta cuando él tenía partidos fuera de casa, dejando al cuidado de una niñera a su hijo.