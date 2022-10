Inédito.. El Kun Agüero reveló un detalle sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona Sergio Kun Agüero rompió el silencio y se refirió a la salida de Lionel Messi del Barcelona, en medio de su polémica renovación que finalmente no se dio.





El Kun Agüero reveló un detalle sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona. Twitter Sergio Kun Agüero rompió el silencio y se refirió a la salida de Lionel Messi del Barcelona, en medio de su polémica renovación que finalmente no se dio. Twitter El Kun Aguero dijo que se trató de una salida bastante rara. Twitter

El ex delantero Sergio Kun Agüero reveló detalles de la salida deLionel Messi, su ex compañero y amigo, del Barcelona y aseguró que se trató de “una despedida bastante rara”, pero dijo que “el jugador no tiene la culpa”.

Revelaciones Sergio Kun Agüero rompió el silencio y se refirió a la salida de Lionel Messi del Barcelona, en medio de su polémica renovación que finalmente no se dio. Twitter Kun Agüero reveló un detalle sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona Sergio Kun Agüero relató que “fue una despedida de Leo bastante rara, él estaba... porque yo te digo, estábamos en la Copa América y él tenía la camiseta del Barsa, la teníamos en la habitación”.

En ese sentido, el ex delantero contó que “estábamos en la habitación y él, cada tres o cuatro días me decía ´bueno, pa, ya creo que renové, me vas a tener que sacar una foto con la camiseta del Barsa. A la tarde lo hacemos´. Pero cuando lo iba a buscar, me decía: ´Todavía no´”.

Te puede interesar: Boca Juniors finalista de la Copa Libertadores Femenina