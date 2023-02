Graciela Borges dijo que padece el síndrome de burnout

"Estoy probando qué me divierte hacer, divertirme en el profundo sentido del término, hacer las cosas bien no frívolamente. Y pasarla bien. Las películas ya las dejé", comentó.

En esta línea de alejarse de la pantalla grande, habló sobre la firmeza de su postura: "Las decisiones nunca son muy firmes, pero creo que me va a costar mucho. Tuve películas donde hice muchos personajes diferentes, mucha cosa linda, premiada adentro y afuera, pero cuando uno tiene una carrera tan especial se hace muy complicado elegir otra vez".

Una destacada figura del cine

Cabe destacar que Graciela Borges cuenta con un largo recorrido en los escenarios y en los sets cinematográficos gracias a su talento, con el que ha logrado conseguir una gran cantidad de premios internacionales.

La actriz grabó a lo largo de su carrera, entre otros, con Leonardo Favio, Fernando Ayala, Raúl De la Torre, Alejandro Doria, Lucas Demare, Luis Ortega, Diego Kaplan, Lucrecia Martel, Daniel Burman, Marcos Carnevale, Mario Sofici, Manuel Antin y el español Vicente Aranda.

Respecto a la temporada de este verano en Mar del Plata, donde se encuentra haciendo funciones, comentó: "No pude salir a ver muchas obras porque estoy cuidando mi salud y mi voz para las funciones. Pero me informé, como diría el viejo Borges, y sé que han ponderado muchísimo las propuestas de los marplatenses, lo cual no es una sorpresa. Realmente hay mucho para ver, al punto que no sé si haya público para tantas obras".