Gran hermano: polémica por ocho votos anuladas y una espontánea desaprovechada

“Recién gritaban complot (los familiares que ocupaban la tribuna), para que el complot sea tal tiene que pasar dentro del confesionario. Lo que ellos dijeron afuera se tiene que trasladar a los votos. Pero los que rosqueaban eran Nano y Ulises, que como no van a nominar, bajaban línea y meten púa entre los participantes. Si Renato, Jenifer, Chiara, Lourdes o Martina votan a Santiago, Andrea o Candela se anularán los votos”.

Sofía Buscio, es la actual líder de Gran Hermano.

Gran Hermano: el ingreso al confesionario y la votación

De este modo, Renato fue el primer participante en ingresar al confesionario. Tal y como había anticipado del Moro, el muchacho eligió a Candela y Santiago como sus nominados, lo que resultó en la invalidación de sus votos. Más tarde, llegó el momento del uruguayo, quien compartió sus emociones y comunicó que su elección sería Jenifer y Ulises:

“Semana movida, me tocó ser líder, eso trajo repercusiones, no me iba a esconder, no la iba a patear para afuera. Iba a hacerme cargo, eso trajo movimientos y que se expusieran personalidades y cosas que intuía. Sigo firme”.

La encargada de emitir sus votos a continuación fue Sofía Buscio, quien ostenta el título de líder actual en Gran Hermano. “Una semana complicada para mi, salí líder y tengo que tomar decisiones. Tuve que pensar mucho más la estrategia”, manifestó la licenciada en marketing antes de mencionar a Luciana y Giuliano.

Ulises y Santiago, dos de los jugadores que recibieron más votos en la gala de nominación.

Después, llegó el momento de Sandra, quien eligió a Santiago y Luciana. Luego siguió Candela, que nominó a Ulises y Jenifer; Carlos, que votó por Santiago y Sebastián; Petrona, que optó por Keila y Carlos; Sebastián, que señaló a Giuliano y Luciana; Luciana, que eligió a Lourdes y Chiara; y finalmente Keila, que se decantó por Santiago y Luz.

En ese punto, Gran Hermano convocó a Chiara. Tal como había adelantado Santiago del Moro, la participante votó por Andrea y Candela, lo que resultó en la anulación de sus votos debido a complot. La misma suerte corrieron Jenifer, quien mencionó a Candela y Santiago, y Martina, que eligió a Ulises y Andrea, anulándose únicamente el voto hacia Andrea. Por último, Lourdes nominó a Candela y Luz, aunque el voto hacia Candela también fue invalidado.

El turno siguiente fue para Claudio, quien previamente había hecho uso de la nominación espontánea. No obstante, debido a que reveló sus intenciones de voto durante su conversación con Renato, Gran Hermano invalidó su estrategia. Por ello, al momento en que el participante entró al confesionario, el Big le comunicó: “La espontánea ha sido anulada, igual vamos a mostrar el sobre”.

Chiara, la hija de Alejandro Mancuso que estuvo en el Yategate de Independiente.

Con un tono apagado, Dilorenzo detalló las razones detrás de su elección: “Tres votos a Santiago y dos votos para Lourdes. Los primeros eran devolución de gentilezas y el segundo porque no pude conectar con Lourdes. No pude acercarme mucho a ella”.

La votación prosiguió con Luca, quien eligió a Ulises y Luciana, seguido de Andrea, cuyos votos a Giuliano y Chiara fueron invalidados por Delfina al abandonar la casa. Luego fue el turno de Ezequiel, que votó por Luciana y Luz, Brian, que mencionó a Ulises y Luz, Luz, que seleccionó a Ulises y Petrona, y finalmente Juan Pablo, que optó por Santiago y Andrea.

Tras realizar el recuento de votos y considerando las nominaciones descalificadas, los resultados de la gala quedaron así: Ulises (11), Santiago (8), Luciana (7), Luz (4), Giuliano (3), Jenifer (3), Keila (2), Lourdes (2), Carlos (1), Sebastián (1), Petrona (1), Chiara (1) y Andrea (1).

De este modo, la placa final quedó conformada por Renato y Martina, ambos fulminados, junto a Ulises (11), Santiago (8), Luciana (7) y Luz (4).