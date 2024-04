Gran Hermano: ¿Quién quedó eliminado por el voto positivo?

En la última ronda de nominaciones, los espectadores votaron de forma afirmativa , en contraste con las nominaciones habituales en las que se elige al participante a eliminar. La idea era realizar una selección entre aquellos que no generaban ni amor ni odio . Por eso, los últimos en quedar en riesgo de eliminación fueron el joven de Villa Carlos Gardel , junto con Darío y Paloma , quienes ingresaron a principios de marzo.

En un ambiente de abrazos y muestras de cariño, la partida del nuevo eliminado tuvo menos emoción o lágrimas que la de Catalina en la gala anterior. Damián expresó que su participación en el programa había sido una de las vivencias más significativas de su vida. En ese contexto, Juliana, tras haber estado en conflicto con él, mostró una aproximación. “Te voy a extrañar mucho”, le dijo, mientras lo palmeaba.

"Que gane el mejor", exclamó él, mientras todos sus actuales compañeros de casa le dedicaban canciones y le expresaban sus buenos deseos para su salida al exterior. Damián había obtenido el 8.9% de los votos del público, en comparación con el 42.7% de Paloma y el 48.4% de Darío.

Darío, Paloma y Damián quedaron en Gran Hermano 2023 para la eliminación.

La noche del domingo se inició con el presentador revelando los primeros en ser liberados de la lista de nominados, que se hacía en tandas de dos. La primera en salir fue Furia, quien, conforme a su manera habitual, empezó a vociferar y a lanzar insultos como parte de su característico festejo. En ese instante, el conductor mostró toda su sarcástica expresión. “Siempre tan medida”, expresó, entre risas mientras ella partía al cuarto para desarmar su valija.

Poco después, Coty, una participante recién llegada a esta edición y que ha estado en boca de todos en los últimos días, tuvo el placer de enterarse de que también ella estaba entre las dos más votadas.

En la siguiente fase, los nombres que seguían en la casa fueron los de Emanuel y Mauro, en ese orden. Emanuel, con su característico sentido del humor, agradeció el apoyo del público, mientras que Mauro, el exjugador de rugby, aprovechó para expresar su gratitud hacia su familia y, de paso, hacia Juliana, quien, en medio de los altibajos de su relación, no parecía muy complacida con la idea de que él se quedara un tiempo más.

Hace un mes ingresaron nuevos jugadores a Gran Hermano 2023.

Quién es Damián Moya, el último eliminado de Gran Hermano

En su llegada al reality, Damián Moya fue el cuarto en entrar en esa gala en la que el público lo conoció. Originario de la villa Carlos Gardel, situada en El Palomar, una localidad de la provincia de Buenos Aires, en su presentación compartió su historia sobre cómo se ganaba la vida y su búsqueda de una vida mejor tanto para él como para su familia. “He trabajado de remisero, en boliches, como bailarín, repositor, pasé por todos los rubros y me considero una persona 4x4 porque me adapto a cualquier terreno y circunstancia”, aseguró.

“Yo vivo en el monobloc 24, me crié siempre ahí, es un barrio peligroso. Tengo amigos que andan en la delincuencia, pero yo, gracias a Dios, nunca me tiré para ese lado, siempre para el lado del trabajo”, expresó.

"Quien se va esta noche de la casa más famosa del mundo, quien sale de competencia, es... ¡Damián!", anunció Santiago del Moro.

“Obviamente, mi sueño y objetivo de vida es que podamos salir del barrio y salir adelante. Tengo una hermanita muy chiquita, que no me gustaría que pase por las cosas que yo he vivido”, expresó mientras reflexionaba sobre su estrategia para afrontar la competencia.

“Si tengo que jugar, voy a usar todas las armas y no me voy a sentir mal por eso. He aprendido mucho en la vida y puedo utilizarlo como herramienta dentro de la casa”, apuntó.